Arbeiten am Geiselbach sind abgeschlossen

Am Geiselbach in Zusamaltheim hat sich etwas getan. Diese Arbeiten wurden in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates Zusamaltheim vorgestellt. An dem Bachlauf standen sogenannte hydromorphologische Maßnahmen an. Diese dienen dem Zweck, das Gewässer wieder in einen Zustand zu versetzen, der dem ursprünglichen Gewässertyp nahekommt. Es handelt sich somit um Maßnahmen zur Verbesserung der Gewässerstruktur, der Durchgängigkeit und der Wasserführung.

Elli Höchstätter Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Zusamaltheim Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Wasserlauf Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis