Blasmusik, Ballons und leckeres Essen

Beim Pfingstfrühschoppen in Zusamaltheim gibt es neben Musik auch Weißwürste und Überraschungen für die Kinder.

Strahlendes Frühlingssonnenwetter und die Aussicht auf einen unterhaltsamen Pfingstmontag mit schwungvoller Musik und leckerem Essen sorgte dafür, dass bereits am Vormittag zum Weißwurstfrühstück zahlreiche Besucher in den Garten der Familie Böhm in Zusamaltheim strömten. Die Stammkapelle des Musikvereins unter der Leitung von Andrea Gerblinger unterhielt die Gäste ab 10 Uhr mit bekannten und beliebten Blasmusikmelodien, begleitet von Gesangseinlagen und launiger Moderation.

In Zusamaltheim können sich die Kinder auf der Hüpfburg austoben

Das fleißige Küchenteam hatte gegen Mittag alle Hände voll zu tun. Wie es sich für einen idealen Familientag gehört, war auch für die Unterhaltung der Kinder gesorgt, sie konnten sich auf einer Hüpfburg austoben und ein Luftballonkünstler zauberte für die Kleinen lustige Tiere und Blumen.

Beim Pfingstfrühschoppen bleiben die Gäste oft länger sitzen

Nach dem Mittagessen übernahm dann die Jugendkapelle unter Lea Lernhard die musikalische Gestaltung, und bei Kaffee und einer großen Auswahl an selbstgebackenen Kuchen blieben zahlreiche Gäste gerne noch bis in den Nachmittag hinein sitzen. Sowohl Musikerinnen und Musiker als auch die Besucherinnen und Besucher hatten Freude an dem schönen Sommertag. Die Verantwortlichen des Musikvereins dankten der Familie Böhm, die sich wieder gerne bereit erklärt hatte, ihr Anwesen für dieses Fest zur Verfügung zu stellen. (mmi)