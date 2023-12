Buchausstellung an der Grundschule Zusamaltheim

Der Elternbeirat Zusamaltheim hat eine Buchausstellung an der Grundschule organisiert. Für ein paar Schülerinnen und Schüler gab es sogar Gutscheine.

Schon im November fand an der Grundschule Zusamaltheim die traditionelle, vom Elternbeirat organisierte Buchausstellung in Zusammenarbeit mit der Buchhandlung Gerblinger statt. So manches Nikolaus- und Weihnachtsgeschenk fand hier seinen Weg in die Familien. Außerdem durften die Kinder der Grundschule Zusamaltheim den Titel ihres Lieblingsbuchs aufschreiben. Die drei beliebtesten Bücher wurden nun für die Schülerbücherei gekauft.

Außerdem durfte sich aus jeder Klasse ein Kind über einen Buchgutschein – gesponsert vom Elternbeirat und dem Förderverein der Grundschule Zusamaltheim – im Wert von 15 Euro freuen. Glückliche Gewinnerinnen und Gewinner waren Kilian Lippert aus der 1a, Lorena Plooij aus der 1b, Samuel Mayer aus der 2a, Luca Ost aus der 3a, Lyo Foag aus der 3b und Lucille Koch aus der 4a. Glücksfee war das jüngste Kind der Grundschule Zusamaltheim, Marlene Weishaupt. Übergeben wurden die Preise von der Vorsitzenden des Elternbeirats, Sandra Koch, und der stellvertretenden Schulleiterin, Carolin Oblinger.