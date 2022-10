Zusamaltheim

Der Gartenbauverein Zusamaltheim blüht wieder auf

Plus Lina Schuberth und Rita Augart führen den Verein zu neuer Lebendigkeit. Statt hierarchischen Denkens sind selbstständiges Arbeiten und gemeinsames Wirken angesagt.

Von Birgit Alexandra Hassan

Es ist ein Fest, das alle und alles vereint in Zusamaltheim, das traditionelle Erntedankfest des Obst- und Gartenbauvereins. Reich geerntetes süßes Obst, wertvolles Gemüse und nahrhafte Feldfrüchte – dafür danken die Zusamaltheimer an dem Tag ebenso wie den Elementen Feuer, Wasser, Luft und Erde, die sie in diesem Jahr von Katastrophen verschonten und die lebensnotwendige Grundlage für die reiche Ernte schafften. Und für noch etwas dankten die Vereinsmitglieder in diesem Jahr – für ein neues, mutiges und tatkräftiges Vorstandsteam, das den über Jahrzehnten gewachsenen Projekten neues Leben einhauchen will.

