Die Grundschule Zusamaltheim wird in den Ferien umgebaut

Beim Radelspaß wird im Gemeindegebiet zweimal Halt gemacht. Auch beim Hochwasserschutz geht es voran.

In den Sommerferien wird die Grundschule Zusamaltheim saniert. Bürgermeister Stephan Lutz wies in der jüngsten Gemeinderatssitzung darauf hin, dass zeitlich alles eng getaktet sei. Doch er zeigte sich zuversichtlich, dass die Arbeiten wie geplant durchgeführt werden können.

Schon am letzten Schultag wurde das Gerüst aufgestellt, der Fensteraustausch und der Einbau der Außenjalousien laufen in den ersten beiden Ferienwochen. Dann beginnen die Malerarbeiten an der Schulhofseite, ein helles Gelb wurde ausgesucht, und zeitgleich werden Lüftungsanlagen in sechs Klassenzimmern und zwei Gruppenräumen eingebaut.

Parallel ist auch die Netzwerk-Verkabelung in Arbeit.

Hochwasserschutz in Zusamaltheim

Außerdem stellte Bürgermeister Lutz den Gemeinderäten die aktualisierte Planung vom Hochwasserschutz Mühlweg vor. Unter anderem soll ein 110 Meter langer Hochwasserschutzdeich entlang der Bebauung errichtet werden, dessen Fußbreite maximal acht Meter ist, die Kronenbreite 0,50 Meter und die Höhe maximal 0,83 Meter.

Nun steht bei der Zusambrücke Sontheim von beiden Seiten ein Schild mit einer Gewichtsbeschränkung für Fahrzeuge, die darüberfahren dürfen. Foto: Brigitte Bunk

Das Niederschlagswasser soll über einen Graben durch den Retentionsraum in die Zusam geleitet werden. Der führt nicht am Rand des betreffenden Grundstücks entlang. Weil der Böschungswinkel niedrig gehalten werde, könne der Landwirt durchfahren und weiterhin die gesamte Fläche bewirtschaften.

Im Rückblick auf die Bürgerversammlung erklärte Lutz: „An die Zusambrücke machen wir von Sontheim kommend ein 16-Tonnen-Schild hin.“ Hier regten die Ratsmitglieder an, dass dies Schild schon weiter vorher angebracht werden sollte, weil diejenigen, die direkt vor der Brücke stehen, nicht mehr deswegen umkehren würden. Außerdem war das Bushäuschen in Sontheim noch Thema. Die beschädigten Bretter sind laut Lutz inzwischen schon ausgetauscht.

Beim Radelspaß führt die Strecke durch Zusamaltheim

Der Bürgermeister blickte zudem bereits jetzt auf den Donautal-Radelspaß am Sonntag, 11. September. Die 34 Kilometer lange Donautal-M-Strecke führt auch durch das Gemeindegebiet. Sowohl in der Heckengasse in Sontheim als auch in der Oberen Dorfstraße in Zusamaltheim sind Stationen zum Rastmachen vorgesehen.