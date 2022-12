Die Planungen für den Ausbau der Ortsdurchfahrt Sontheim laufen

Plus 2024 soll der Ausbau eines Teilbereichs der bedeutenden Verkehrsachse beginnen. Die Kosten werden auf knapp 2,4 Millionen Euro geschätzt.

Eine bedeutende Verkehrsachse ist die Staatsstraße 2027, die von der A8 bei Zusmarshausen kommend an Wertingen vorbei nach Meitingen führt. Auf dieser Strecke liegt auch die Ortsdurchfahrt Sontheim, deren Ausbau vom Staatlichen Bauamt derzeit geplant wird. Andreas Reiser stellte dem Gemeinderat Zusamaltheim zusammen mit seiner Kollegin Sarah Goldenbaum die Planungen vor. Anschließend gab das Gremium seine Zustimmung. Denn die geschätzten knapp 2,4 Millionen Kosten werden aufgeteilt zwischen dem Freistaat, der für die Straße zuständig ist, und der Gemeinde, welche den Ausbau der Seitenbereiche bezahlen muss.