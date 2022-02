Zusamaltheim

07:00 Uhr

Die Zusamaltheimer Feuerwehr erhält neue Helme und Schläuche

Plus Neben der Ausrüstung für die Floriansjünger beschäftigt den Zusamaltheimer Gemeinderat vor allem der Zustand des Waldes.

Von Brigitte Bunk

Die Freiwillige Feuerwehr in Zusamaltheim soll gut ausgestattet sein. Knapp 8000 Euro gibt die Gemeinde jetzt aus, um Helme, Helmlampen, Stiefel und Schläuche zu kaufen. Darüber informierte auf Anfrage unserer Redaktion Zweiter Bürgermeister Walter Schwarzmann, der am Montagabend die Sitzung im Foyer der Mehrzweckhalle in Vertretung von Bürgermeister Stephan Lutz leitete. Der Beschluss wurde, wie alle anderen in der Sitzung auch, einstimmig gefasst.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

