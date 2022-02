Zusamaltheim

Er ist nun Bäcker – aber es gibt eine Hürde

Sanusie Barrie hat seine Ausbildung zum Bäcker in Zusamaltheim gemacht. Am liebsten macht der 28-Jährige Semmeln, aber er kann auch einen Hefezopf flechten.

Plus Sanusie Barrie hat die Bäckerprüfung bestanden. Sein Lehrbetrieb in Zusamaltheim will ihn weiterhin beschäftigen. Doch nun muss der Mann aus Sierra Leone eine Aufgabe meistern, die ihn ängstigt.

Von Brigitte Bunk

Seit fünf Jahren ist Sanusie Barrie aus Sierra Leone in Deutschland. Er ist Bäckergeselle, hat nach zweieinhalb Jahren Lehrzeit die Prüfung bestanden. Stolz sagt Klaus Trost, Lehrherr und Arbeitgeber des 28-Jährigen: „Jetzt hat er die Grundkenntnisse, aber als Geselle fängst du erst richtig an zu lernen.“ Gerne beschäftigt der Inhaber der Bäckerei Wagner in Zusamaltheim den jungen Mann weiter, der in Sierra Leone geboren ist, viele Momente der Angst überwunden und Aufgaben gemeistert hat: „Er ist gut integriert und so ein höflicher, hilfsbereiter Kerl, dass ihn alle in der Firma mögen.“ Sanusie Barries Aufenthaltserlaubnis wird, nachdem sein Chef den Arbeitsvertrag ans Landratsamt geschickt hat, voraussichtlich verlängert. Doch dann muss er, was Klaus Trost ärgert, zurück in sein Heimatland, um seinen Pass zu holen. Wohl ist Sanusie Barrie bei dem Gedanken daran nicht. Bei einem seiner Freunde, ebenfalls aus Sierra Leone, sei es zwar relativ einfach gewesen. Der kam schnell zurück. Ein anderer jedoch, aus Nigeria, ist seit einem halben Jahr weg …

