Zusamaltheim

vor 49 Min.

Dieser Zusamaltheimer will einer der besten Bierkenner der Welt werden

Der Biersommelier Andreas Merk aus Zusamaltheim darf sich "Master of Beer" nennen.

Plus Braumeister Andreas Merk aus Zusamaltheim hat schon Hunderte Biere verkostet. Nun will er gemeinsam mit einem Team den Weltmeistertitel der Bierverkostung holen.

Von Benjamin Reif

Gespräche über Bier gehören im Freistaat zum guten Ton. Kaum jemand hat nicht eine ausgeprägte Meinung zu dem Getränk, das in Bayern seit dem Mittelalter verwurzelt und prägender Bestandteil hiesiger Volksfeste ist. Doch wer sich eine Stunde lang mit Andreas Merk aus Zusamaltheim über Bier unterhält, der sieht das Getränk danach garantiert mit anderen Augen. Denn der 33-Jährige ist ein zertifizierter "Master of Beer" - und derer gibt es in Deutschland kaum mehr als ein Dutzend, wie er sagt.

