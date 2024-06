Zusamaltheim

Hochwasser: Zusamaltheim kommt mit blauem Auge davon

Eine Hochwasserbilanz für die Gemeinde Zusamaltheim zog Bürgermeister Stephan Lutz in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Unser Bild zeigt die überfluteten Gebiete in Sontheim.

Plus In Zusamaltheim und Sontheim liefen einige Keller voll. Auch das Grundwasser machte Hausbesitzern zu schaffen. Bürgermeister Stephan Lutz zieht Bilanz.

Von Elli Höchstätter

Vollgelaufene Keller und eine überflutete Tierarztpraxis. Die Zusam hat Anfang Juni auch in Zusamaltheim für einige Überflutungen gesorgt. Bürgermeister Stephan Lutz berichtete in der jüngsten Gemeinderatssitzung, wie viele Häuser und Grundstücke von den Wassermassen betroffen waren. Wie er im Nachgang zur Sitzung erklärte, sei in Zusamaltheim die Tierarztpraxis im Erdgeschoss überflutet worden und vier Keller vollgelaufen. In Sontheim war es ein Keller. Außerdem kämpften einige Hausbesitzer mit Grundwasserproblemen. Insgesamt sei die Gemeinde bei dem Hochwasser "mit einem blauen Auge davongekommen", so die Bilanz des Bürgermeisters. Er erklärte überdies, das die Geschädigten einen Antrag auf Soforthilfe in Höhe von bis zu 5000 Euro im Landratsamt oder im Bürgerbüro der Verwaltungsgemeinschaft Wertingen stellen können.

Feuerwehren aus Zusamaltheim halfen in Wertingen mit

Lutz bedankte sich in diesem Zusammenhang besonders bei den Feuerwehren, die bei der Hochwasser-Katastrophe auch zur Unterstützung in Wertingen im Dienst waren. Dabei hätten sich die Investitionen in die Wehr in den vergangenen Jahren als "positiv herausgestellt", denn die Floriansjünger konnten unter anderem auf Tauchpumpen, das Feuerwehrfahrzeug Sontheim oder Notstromaggregate zurückgreifen. Nun sollen Ausrüstungsgegenstände, die bei dem Einsatz verschlissen wurden, repariert oder ersetzt werden. Der Gemeinderat beabsichtigt zudem, sich die neuralgischen Stellen hinsichtlich des Hochwassers bei einem Vor-Ort-Termin anzusehen. Eventuell sei ein Schutz des Pumpwerkes in Sontheim vorgesehen, so Lutz.

