Mehr Geflüchtete kommen nach Zusamaltheim

Es sind neue Flüchtlinge in Zusamaltheim angekommen. Das berichtete Bürgermeister Stephan Lutz in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates. Dabei ging es um die dezentrale Unterkunft am Dorfplatz, die nun mit neun Personen belegt sei. Aus diesem Grund hatte sich bereits der Helferkreis aus Wertingen an den Bürgermeister gewandt. Der Helferkreis erklärte, dass er sich nicht in der Lage sehe, sich um die Flüchtlinge in Zusamaltheim zu kümmern. Auch nach Ansicht des Landratsamtes sei es deshalb wünschenswert, dass sich in der Gemeinde ein eigener Helferkreis bilde.

In Zusamaltheim sind 42 untergebracht

Gemeinderat Josef Schmalz fragte nach, wie es dazu kommen könne, dass Flüchtlinge ohne Rücksprache mit dem Bürgermeister in dem Ort untergebracht werden. Lutz erklärte, dass er als Rathauschef nur "ein bisschen Einfluss" darauf nehmen könne, wer in der dezentralen Unterkunft einzieht. Die neun Personen stammen aus der Ukraine. Außerdem würde das Landratsamt derzeit fast alle Räumlichkeiten anmieten, die es bekommen könne. Laut Lutz beherbergte Zusamaltheim bereits, bevor die weiteren neun Flüchtlinge hinzukamen, die meisten Asylbewerber prozentual gesehen zur Einwohnerzahl.

Zusamaltheim und Wittislingen belegen einen Spitzenplatz

Wie das Landratsamt auf Anfrage mitteilte, sind in der Gemeinschaftsunterkunft der Regierung von Schwaben 33 Personen untergebracht, sodass in Zusamaltheim insgesamt 42 Flüchtlinge wohnen. Der Anteil gemessen an der Bevölkerung von Zusamaltheim, das 1250 Einwohner hat, beträgt damit 3,36 Prozent. Landratsamtssprecher Peter Hurler erklärt, dass landkreisweit gesehen neben Zusamaltheim die Marktgemeinde Wittislingen mit einer Quote von 3,29 Prozent im Verhältnis zur Bevölkerung die meisten Flüchtlinge in dezentralen Unterkünften beziehungsweise Gemeinschaftsunterkünften untergebracht habe. Zum Vergleich: Derzeit zählt der Landkreis rund 98.754 Einwohner und Einwohnerinnen (Stand 30. Juni 22). Die Zahl der Geflüchteten beträgt insgesamt 1147 (Stand 20. März 2023). Der Anteil aller Geflüchteten an der Gesamtbevölkerung des Landkreises beträgt damit 1,16 Prozent.

Pläne für den Ausbau der Gemeinschaftsunterkunft

Doch die Zahl für Zusamaltheim wird sich noch ändern. Wie Lutz erklärte, soll in der Gemeinschaftsunterkunft der Regierung das Dachgeschoss ausgebaut werden. Damit soll Platz für weitere 22 Personen geschaffen werden. Dies wiederum konnte Josef Schmalz nicht verstehen. Er sagte, dass man doch schauen müsse, wo man die Leute unterbringe. In Zusamaltheim gebe es nicht mal geeignete Busverbindungen.

