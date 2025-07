Ein unbekannter Motorradfahrer hat in Zusamaltheim einen Passanten gefährdet und beinahe erfasst. Darüber berichtet die Polizei. Gegen 15.50 Uhr lief ein 42-Jähriger in der Wertinger Straße zu seinem am Straßenrand ordnungsgemäß geparkten Auto. Hinter dem Wagen mussten nachfolgende Fahrzeuge aufgrund von Gegenverkehr anhalten.

