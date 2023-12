Zusamaltheim

18:00 Uhr

Musikverein Zusamaltheim begeistert mit bekannten Melodien

Plus Das Konzert im Advent ist für den Verein der Höhepunkt im musikalischen Jahr. Die Jugend- und Stammkapelle präsentieren dabei ein abwechslungsreiches Programm.

Von Marianne Miller

Für den Musikverein Zusamaltheim ist das Jahreskonzert am Vorabend des ersten Advents der Höhepunkt des musikalischen Jahres. In zahlreichen Proben und einem intensiven Probenwochenende hatten sich die Jugend- und Stammkapelle auf diesen Abend vorbereitet. Dass trotz des heftigen Wintereinbruchs viele Besucherinnen und Besucher den Weg in die festlich geschmückte Mehrzweckhalle gefunden hatten, darüber freute sich die Vorsitzende Franziska Plooij und versprach dem Publikum einen unterhaltsamen Konzertabend. Auch etliche Ehrengäste konnte sie begrüßen, unter anderen Pater Biju, Bürgermeister Stephan Lutz und dessen Stellvertreter Walter Schwarzmann, den Landtagsabgeordneten Manuel Knoll und als Vertreter des ASM Bezirks 17 Armin Dauser, sowie Vertreter der umliegenden Vereine.

Jugendkapelle wird mit viel Applaus belohnt

Dann hieß es Bühne frei für die Jugendkapelle unter Leitung von Lea Lernhard. Wie das Publikum erfahren durfte, bedeutet das Wort Ouvertüre übersetzt ein „Eröffnungsstück“ und gehört zu jeder guten Oper und nun auch mit „Medallion Ouverture“ von William Himes zur Eröffnung des Konzerts. Weiter ging es mit „Captain America March“, einem feierlichen Konzertmarsch mit bekannten Melodien aus dem Kinofilm „Captain America: The first Avanger“. Es folgten die Stücke „The Legend of Castle Armagh“, „Hannah Montana in Concert“ und als offiziell letztes Stück „Alpin Adventure“, eine Komposition, die Orchester und Publikum zu einer rasanten Schlittenfahrt in die Winterlandschaft entführt. Lea Lernhard und ihre jungen Musikerinnen und Musiker erhielten großen Applaus für ihren Auftritt. Viel Beifall gab es zudem für die Ansagen von Maja, Lisa, Ida, Lioba und Eva, die zu den jeweiligen Musikstücken eine passende Geschichte erzählten. Mit „Zauberland“ von Kurt Gäble wurde der Wunsch nach einer Zugabe gerne erfüllt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen