Zusamaltheim

vor 16 Min.

Tausende feiern ausgelassen bei der V-Party in Zusamaltheim

Tausende Besucher haben am Freitag und Samstag auf der V-Party in Zusamaltheim gefeiert.

Plus Das Event lockt zum Start des Pfingstwochenendes erneut massenweise Publikum ins Zusamtal. Vielfältige Musik und eine gigantische Lichtershow faszinieren.

Von Dacian Redl Artikel anhören Shape

Was für ein Start ins Pfingstwochenende: Tausende haben in der Nacht zum Samstag und Sonntag bei der V-Party in Zusamaltheim gefeiert. Das Event zieht an, lange Schlangen bildeten sich am Freitagabend vor der Party-Area im Zusamtal. Das Wetter spielt mit, es hat immer noch Temperaturen um die 20 Grad. Ein Frühsommerabend, so wie man es sich an einem Pfingstwochenende erwartet.

Und drinnen kommen die Gäste ziemlich schnell auf Touren. Bereits nach kurzer Zeit ist die Tanzfläche voll. Als DJ Gianluca Nobile auf die Bühne kommt, steigt die Stimmung bereits. Zum Kochen kommt sie dann, als Harris & Ford die Bühne betreten. Die Hits bekommen bei dem österreichischen DJ-Team schnell einen neuen Drive. Die Remixe kommen an beim Zusamaltheimer Publikum. Und die gigantische Lichtshow steht der Musik in den folgenden rund zwei Stunden in nichts nach.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen