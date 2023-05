Zusamaltheim

vor 33 Min.

Wohin mit den vielen Krippenkindern?

In Zusamaltheim sollen Räumlichkeiten für eine zusätzliche Gruppe für den Kindergarten und eine für die Kinderkrippe geschaffen werden. Doch das wird teuer.

Plus Zusamaltheim braucht mehr Platz für die Betreuung der Kleinsten. Das wird teuer, und ein Standort für einen Neubau ist noch nicht gefunden.

Von Elli Höchstätter Artikel anhören Shape

Da mussten einige Gemeinderäte in Zusamaltheim erst einmal kräftig schlucken. Auf zwei Millionen Euro schätzt Elmar Bäuml von den DBW-Architekten die Kosten für den Neubau einer Kindertagesstätte samt Freifläche. Das Gremium hatte eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben, um auszuloten, wie ein solcher Bau realisiert werden könne. Vorgabe war, dass das Gebäude an die Schule angebaut werden soll, und zwar im Bereich der Fahrradhalle. Diese hätte im Falle einer Realisierung weichen müssen.

Diese Visualisierung zeigt, wie ein Anbau an der Schule in Zusamaltheim aussehen könnte. In den zusätzlichen Räumen soll Platz für die Kindertagesstätte geschaffen werden. Foto: Elmar Bäuml, DBW-Architekten

In dem neuen Gebäude sollen eine zusätzliche Gruppe für den Kindergarten und eine für die Kinderkrippe untergebracht werden. Grob geschätzt hat der von Architekt Bäuml entworfene barrierefreie Anbau die Maße von 15 auf 12 Metern. Wie Bürgermeister Stephan Lutz im Nachgang zur Sitzung erklärte, hatte der Rat die Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben, um herauszufinden, was für ein Gebäude man brauche und wie es umgesetzt werden könnte. Doch die Räte zeigten sich mit dem Standort nicht zufrieden. Allerdings habe man einen möglichen Neubau nicht im Schulhof und auch nicht im Gebäude planen wollen, um die Schule nicht einzuschränken. Man wolle die Möglichkeit erhalten, zweizügig zu bleiben, sprich zwei Klassen pro Jahrgang zu haben, sagte Lutz. Am Ende einigte sich das Gremium darauf, nochmals auf Suche nach alternativen Standorten für die zusätzlichen Räume für die Kindertagesstätte zu gehen.

