Zusamaltheim formuliert Kriterien für neue PV-Anlagen

Plus Die Gemeinde will damit klare Vorgaben geben, hält sich aber Einzelfallentscheidungen offen. Außerdem befasst sich der Rat mit einer Anschaffung der Faschingsfreunde.

Die Zusamaltheimer Ratsmitglieder möchten vorsorgen, dass nur Freiflächen-PV-Anlagen in der Gemeinde entstehen, die auch ihren Vorstellungen entsprechen. Deshalb sprachen die Räte und Rätinnen in der jüngsten Sitzung über einen Kriterienkatalog, der künftig denjenigen, die eine Freiflächen-PV-Anlage auf Zusamaltheimer Flur bauen wollen, überreicht wird.

In Zusamaltheim werden Agri-PV-Anlagen bevorzugt

Bei der Vorstellung der einzelnen Punkte betonte Bürgermeister Stephan Lutz, dass jede geplante Freiflächen-Photovoltaikanlage eine Einzelfallentscheidung darstellen werde. Dennoch soll es grundsätzliche Kriterien geben, die zu beachten sind. Dabei geht es unter anderem um die Standortwahl. Das Vorhaben muss sich in das Landschaftsbild einfügen und sollte eine eingeschränkte Sichtbarkeit aufweisen. Außerdem dürften die Anlagen optisch keine wesentlichen Störungen für Gebäude oder Wohnnutzung auslösen. "Agri-PV-Anlagen sind zu bevorzugen", erläuterte Lutz. Dies sind Solaranlagen über Äckern, Weiden und Obstwiesen. Wichtig für den Bürgermeister und den Gemeinderat ist auch, dass die regionale Wertschöpfung im Ort bleibt. Somit soll der Betriebssitz des Betreibers der Photovoltaikanlage im Gemeindebereich liegen, damit die Gewerbesteuer in die Kasse von Zusamaltheim fließt. Schließlich will sich die Gemeinde auch das Recht vorbehalten, den Zubau zu begrenzen. Das heißt, wenn genügend Photovoltaikanlagen vorhanden sein sollten, werden keine weiteren genehmigt. Der Kriterienkatalog wurde schließlich vom Rat abgesegnet.

Die Flächen in Zusamaltheim sind für auswärtige Investoren interessant

Dass Zusamaltheim durchaus interessant für die Gewinnung von Sonnenenergie ist, machte Lutz deutlich. So hätte erst kürzlich ein auswärtiger Investor angefragt. Doch der Hinweis auf den Kriterienkatalog habe diesen wohl abgeschreckt, sagte Lutz. Mit dem Thema Freiflächen-PV-Anlagen hatte sich der Gemeinderat auch im November auseinandergesetzt. Damals ging es um eine Anlage bei Marzelstetten, die auf zwei Feldern mit einer Gesamtgröße von rund 150.000 Quadratmetern entstehen soll. Geplant wurde die Anlage, die einmal eine Leistung von 13,06 Megawatt haben soll, von der Firma GP Joule. Der Investor ist Mitglied im Gemeinderat. Das Gremium stimmte damals dem Bau zu. Aber bereits in dieser Sitzung im November kam aber die Idee auf, einen einheitlichen Kriterienkatalog für die Errichtung von Photovoltaikanlagen zu erstellen.

Bei der jüngsten Sitzung beschäftigte sich das Kommunalparlament auch mit den Plänen der Firma Holzapfel. Die Verantwortlichen des Betriebs wollen im Bereich Seelenäcker in Richtung Westen erweitern. Das Areal, das dafür genützt werden soll, gehört dem Betrieb. Lutz erläuterte auch die Hintergründe: "Wir können ihm keine Fläche in einem Gewerbegebiet anbieten, weil wir derzeit keine haben." Aus diesem Grund soll nun der Flächennutzungsplan geändert und ein Bebauungsplan aufgestellt werden, damit der Betrieb seine Pläne für den Bau einer Halle und die Errichtung von Stellplätzen realisieren kann. Auf eine Nachfrage hin erläuterte Lutz, dass im Bebauungsplan klar definiert werde, was dort gebaut werden darf. Der Gemeinderat gab schließlich grünes Licht, sodass die Änderung des Flächennutzungsplans und die Aufstellung des Bebauungsplans in die Wege geleitet werden können.

Gemeinde bezuschusst Kauf eines Notstromaggregats

Einstimmig beschloss das Gremium außerdem, den Kauf eines Notstromaggregats zu bezuschussen. Das Gerät mit einer Leistung von 46 KW kaufen die Faschingsfreunde Zusamaltheim. Die wollen es für den Faschingswagen und Partys verwenden. Außerdem soll es der Gemeinde im Falle eines Stromausfalls zur Verfügung stehen und beispielsweise das Gemeindehaus oder die Halle mit Strom versorgen. Die Kosten für das Notstromaggregat liegen laut Lutz bei 20.000 Euro. Der Rat beschloss, 5000 Euro Zuschuss dafür zu gewähren.

