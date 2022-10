Zusamaltheim ist eine Gemeinde mit viel Licht und ein wenig Schatten

Plus Nicht mit allen Entwicklungen am Ort sind die Einwohnerinnen und Einwohner zufrieden – zu diesem Schluss kommt man, wenn man sich die Einzelergebnisse anschaut.

Bei der letzten Folge unseres Heimatchecks geht es auch um die alphabetisch letzte Gemeinde im Landkreis Dillingen: Zusamaltheim. 33 Einwohnerinnen und Einwohner haben hier bei unserer Befragung mitgemacht und uns die Eindrücke von ihrem Wohnort mitgeteilt. Dabei stellt sich heraus: In Zusamaltheim gibt es Licht und Schatten.