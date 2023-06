Zusamaltheim spricht sich gegen Kiesabbau am Lerchenberg aus

Plus Das Gremium in Zusamaltheim beschäftigt sich mit einer Bauvoranfrage zum Kiesabbau. Ein weiteres Thema ist die Anschaffung eines Zeltes für vier Vereine.

Der Lerchenberg in der Gemeinde Zusamaltheim dürfte einer der geheimnisvollsten Orte im Landkreis sein. Backsteingebäude und Bunker zeugen noch heute von den Resten eines früheren Rüstungsbetriebs mit dem Namen Paraxol GmbH, den das NS-Regime errichten ließ. Das Areal, das zwischen Rischgau, Emersacker und Zusamaltheim versteckt liegt, bot jahrzehntelang Platz für Militär, Flüchtlinge, Bundeswehrsoldaten und Bastler.

Nun soll dort auf einer Fläche von rund 50.000 Quadratmetern Kies abgebaut werden. Der Gemeinderat Zusamaltheim beschäftigte sich in seiner jüngsten Sitzung mit einer entsprechenden Bauvoranfrage. Wie Bürgermeister Stephan Lutz im Nachgang erklärte, soll der Kiesabbau bis zu einer Tiefe von 28 bis 36 Meter erfolgen. Ausgebeutet werden soll dabei sogenannter roter Kies, der erst gewaschen werden muss, bevor er weiterverarbeitet werden kann. Das Gremium sprach sich schließlich einstimmig gegen diese Pläne aus. Die Räte hatten vor allem Bedenken hinsichtlich des Landschaftsschutzes. Immerhin gehört der Lerchenberg zum Naturpark Westliche Länder. Dieser gilt als Erholungsgebiet. Angesichts eines geplanten Abbauzeitraums von 15 Jahren wurde befürchtet, dass der Erholungswert gemindert werde. Lutz erinnerte außerdem daran, dass für dieses Areal ein Denkmalschutz-Konzept erstellt werde. "Die Fläche liegt mitten im Wald. Das ist nicht der richtige Ort zum Kiesabbau", fasste Lutz schließlich zusammen.