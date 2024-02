Schuleinschreibungen im Zusamtal beginnen

Was Eltern wissen sollten, wenn ihr Kind ins schulpflichtige Alter kommt? Die Dillinger Schulamtsdirektorin informiert über Termine, Fristen und mehr.

Die Schuleinschreibung für die Schulanfänger 2024 findet an den öffentlichen Grundschulen im Landkreis Dillingen in der Woche vom 4. bis 8. März statt, so auch im Zusamtal. In Pfaffenhofen, an der Ulrich-von-Thürheim-Grundschule Buttenwiesen, sind Kinder und Eltern am Dienstag, 5. März, ab 14 Uhr eingeladen, sich in die Schule einzuschreiben. An der Freien Schule Lech-Donau in Lauterbach gibt es die Möglichkeit zur Schuleinschreibung am Dienstag, 5. März, und am Mittwoch, 6. März, jeweils von 8 bis 13 Uhr. Individuelle Termine zur Schuleinschreibung erhalten die Eltern in der Zeit von Montag, 26. Februar, bis Freitag, 8. März. In der Montessori-Schule Wertingen gibt es eine Aufnahmekonferenz für die Erstklässler, und zwar am Montag, 4. März. Und an der Grundschule Zusamaltheim erhalten die Eltern ganz individuelle Termine.

Folgende grundsätzliche Regelungen sind bei den Anmeldungen laut Dillinger Schulamt zu berücksichtigen: Der allgemeine Stichtag ist der 30. September. Alle Kinder, die bis zu diesem Tag sechs Jahre alt werden, gelten in Bayern als allgemein schulpflichtig. Kinder, die danach, bis zum 31. Dezember sechs Jahre alt werden, können auf Antrag der Eltern schulpflichtig werden. Zu einer Prüfung der Schulfähigkeit kommt es hier nur im Zweifelsfall.

Schuleinschreibung im Zusamtal: Der Elternwille soll gestärkt werden

Bei Kindern, die nach dem 31. Dezember sechs Jahre alt werden, ist dagegen in jedem Fall ein schulpsychologisches Gutachten erforderlich, das über die sogenannte „vorzeitige Aufnahme“ entscheidet. In derartigen Fällen liegt die endgültige Entscheidung bei der Schulleitung.

Neu seit dem Schuljahr 2019/2020 ist, dass Kinder, die im Zeitraum vom 1. Juli bis zum 30. September sechs Jahre alt werden, schulpflichtig werden können. Diese Kinder durchlaufen das Anmelde- und Einschulungsverfahren an den Schulen ebenso wie alle anderen Kinder. Auf der Grundlage der gewonnenen Erkenntnisse berät die Schule die Erziehungsberechtigten und spricht eine Empfehlung aus. Die Erziehungsberechtigten entscheiden dann, ob ihr Kind bereits zum kommenden Schuljahr (2024/2025) oder erst zum darauffolgenden Schuljahr (2025/2026) eingeschult wird. "Damit stärken wir nicht nur den Elternwillen, sondern auch die Erziehungspartnerschaft von Schule und Eltern, und wir berücksichtigen die individuelle Entwicklung der zwischen Juli und September geborenen Kinder in besonderer Weise", schreibt Schulamtsdirektorin Andrea Eisenreich in einer Pressemitteilung.

Eine Zurückstellung bleibt möglich

Wenn die Erziehungsberechtigten die Einschulung auf das folgende Schuljahr verschieben möchten, müssen sie dies der Schule bis spätestens Mittwoch, 10. April, schriftlich mitteilen. Eine Verlängerung der Frist sei – auch im Hinblick auf das weitere Verfahren und den Klassenbildungsprozess – nicht möglich. Geben die Eltern bis 10. April keine Erklärung ab, werde ihr Kind zum kommenden Schuljahr 2024/2025 schulpflichtig.

"Vorsorglich machen wir darauf aufmerksam, dass eine Zurückstellung in besonderen Fällen unverändert möglich ist", so Eisenreich und weist darauf hin, dass Kinder, die vom Schulbesuch zurückgestellt werden, für die Dauer der Zurückstellung entsprechende Fördermaßnahmen wie Logopädie und Ergotherapie in Anspruch nehmen sollten. In allen Fällen liege die endgültige Entscheidung bei der Schulleitung. Einsenreich: "Details des Verfahrens regeln die einzelnen Grundschulen." (AZ)