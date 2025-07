Zwei Fälle von Unfallflucht beschäftigen die Wertinger Polizei

Mit zwei Fällen von Unfallflucht hat es die Polizeistation Wertingen zu tun. Ein Fall spielte sich am Mittwoch zwischen 8.30 Uhr und 9.45 Uhr im Bartholomäus-Holzhauser-Platz in Laugna ab. Ein bislang Unbekannter beschädigte dort einen schwarzen Mercedes Citan an der Beifahrertür und suchte im Anschluss das Weite. Der Schaden wurde offenbar durch eine unvorsichtig geöffnete Autotür eines daneben geparkten Fahrzeugs verursacht. Die Schadenshöhe gibt die Polizei mit etwa 1800 Euro an.

Holzzaun und Betonpoller in der Wertinger Badgasse angefahren

Eine weitere Unfallflucht hat sich im Zeitraum von Freitag, 11. Juli, 14 Uhr und bis zum vergangenen Mittwoch, 9.15 Uhr, in der Badgasse in Wertingen ereignet. An einem dortigen Grundstück touchierte ein bislang unbekannter Fahrer einen Holzzaun samt Betonpoller. Er verursachte laut Polizeibericht einen Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro und entfernte sich schließlich unerlaubt von der Unfallstelle.

Die Polizeistation Wertingen bittet um Hinweise

In beiden Fällen ermittelt die Wertinger Polizei wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Wertingen, Telefon 08272/99510, in Verbindung zu setzen. (AZ)