100 Jahre blaue Nivea-Dose: Wie ein Kapitän eine Erfolgsgeschichte schuf

Der Ruf der zwanziger Jahre des vorigen Jahrhunderts hallt bis heute nach. Es war eine besondere Zeit. Nach der Not und den Erschütterungen des Ersten Weltkrieges, nach der Hyperinflation war der Lebenshunger groß. Eine neue Mode, neue Tänze eroberten die Städte. Künstler wie Paul Klee oder Wassily Kandinsky prägten eines der produktivsten Jahrzehnte der Malerei. Der Ruf der Goldenen Zwanziger hält sich bis heute, TV-Serien wie „Babylon Berlin“ leben davon. In diese Zeit fällt auch die Geburt eines Produkts, das das Design bis heute prägt und noch immer in Drogerien, Läden und Supermarktregalen zu finden ist. Vor 100 Jahren - im Jahr 1925 - brachte der Hamburger Beiersdorf-Konzern die Nivea-Creme in der bekannten blau-weißen Dose heraus, die in Hunderttausenden deutschen Haushalten zu finden ist. Das Unternehmen feiert derzeit den Geburtstag des markanten Nivea-Designs. Dabei war die Neugestaltung vor 100 Jahren ein Stück weit ebenfalls aus der Not geboren.

Die Nivea-Creme war zu dem Zeitpunkt, 1925, bereits einige Jahre auf dem Markt. Beiersdorf hatte sie 1911 herausgebracht. Ein erstes Sortiment umfasste auch Puder, Seife und Haarpflegeprodukte. „Der Beitrag dieser neuen Kosmetikartikel zum Gesamtumsatz der Firma Beiersdorf blieb zunächst aber überschaubar“, schreibt das Unternehmen. „Im Jahr 1912 lag der Umsatzanteil der NIVEA-Produkte bei 3,9 Prozent.“ Auch nach Kriegsende sei der Aufbau der Marke nur schleppend vorangekommen. Fast hätte man Nivea wieder eingestellt. „Eine Neuausrichtung war unumgänglich, und ein neues Design sollte eine zentrale Rolle im Markenaufbau spielen.“ Ein Problem war sicher der Preis: Eine 150-Milliliter-Dose kostete 1925 rund 1,20 Reichsmark - das würden heute rund 75 bis 80 Euro sein. Ein zweites Problem erkannten die Unternehmer aber in der Verpackung: Nivea war bis dahin in einer Dose mit einem verspielten Jugendstil-Design verkauft worden. Es hatte ein florales Muster, die Grundfarbe Gelb und zielte vor allem auf ein weibliches Publikum ab. Davon wollte man weg - und neue Käufer gewinnen.

„Mit der blauen Dose und der schlichten weißen Schrift wurde Nivea zum Symbol für zeitlose Pflege“

Für den neuen Auftritt federführend verantwortlich war ein Mann, der auf den ersten Blick wenig mit Körperpflege- und Schönheitsprodukten zu tun hat: Juan Gregorio Clausen, geboren 1890, war ein Fregattenkapitän der kaiserlichen Marine. Er kam 1920 als Quereinsteiger zu Beiersdorf, stieg rasch auf und leitete bald die Werbeabteilung. „Wäre Juan Gregorio Clausen Jäger gewesen, wäre die Nivea-Dose heute vielleicht grün“, scherzt man bei Beiersdorf heute. Doch Clausen war Seemann, die Farbe Blau sei ihm näher gelegen. Clausen wollte zudem eine moderne, schlichte Optik. So kam zum tiefblauen Untergrund nur noch der weiße Schriftzug hinzu. „Mit der blauen Dose und der schlichten weißen Schrift wurde Nivea zum Symbol für zeitlose Pflege“, freut man sich bei Beiersdorf heute.

Mit der blauen Farbe wurde Nivea plötzlich auch für Männer interessant. Im Jahre 1936 macht der Konzern bereits 50 Prozent des Gesamtumsatzes mit Nivea-Produkten. Der Erfolg hält bis heute an: Im Jahr 2024 seien weltweit mehr als vier blaue Dosen pro Sekunde verkauft worden.

Der Konzern - zu dem auch Marken wie Hansaplast oder Tesa gehören - beschäftigte rund 140 Jahre nach der Gründung weltweit 22.000 Mitarbeiter und machte im Jahre 2024 einen Umsatz von 9,9 Milliarden Euro. Die blau-weißen Dosen werden noch immer in Hamburg produziert und dann in 170 Ländern ausgeliefert. Das Design zu ändern, kommt heute nicht mehr in Frage: „Blau und Weiß – das ist Nivea“, sagte Nivea-Chefin Grita Loebsack zum Jubiläum.