140 Jobs bedroht: Wie die Freien Wähler das Showa-Denko-Werk retten wollen

Plus Das Showa-Denko-Werk in Meitingen soll geschlossen werden, 140 Jobs sind bedroht. Die Freien Wähler wollen den Standort retten - mit neuen Produkten.

Von Michael Kerler

Die Nachricht war für die Beschäftigten ein Schock. Das japanische Unternehmen Showa Denko will bis Jahresende sein Werk in Meitingen im Kreis Augsburg schließen, wie es Anfang Februar ankündigte. Dort werden Grafit-Elektroden gefertigt, die in Stahlwerken zum Schmelzen gebraucht werden. Rund 140 Beschäftigte könnten ihre Arbeit verlieren.

Showa-Denko-Schließung: Landespolitik will Standort retten Jetzt gibt es in der Landespolitik eine Initiative, zu prüfen, ob der Standort doch gerettet werden kann. Zum Beispiel, indem dort neue Produkte für Batterien gefertigt werden. Durch die Elektromobilität entstehen derzeit „gigantische Märkte für Batterien“, sagt Landtagsabgeordneter Fabian Mehring von den Freien Wählern. „Zu deren Produktion wird Grafit benötigt, den unsere bayerischen Autoriesen derzeit aus Asien importieren müssen“, schildert er die Situation. „Vielleicht kann man aus der Not ja eine Tugend machen und die aktuelle Krise zur Umrüstung des Werkes im Hinblick auf eine Zukunftsbranche nutzen“, sagt er. Könnte das Werk also eine Zukunft als Batterie-Standort haben? Showa Denko hatte das Werk in Meitingen erst 2017 von SGL Carbon erworben Gespräche darüber laufen mit Vertretern von Showa Denko, Fabian Mehring und Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger – ebenfalls von den Freien Wählern. Showa Denko hatte das Werk 2017 vom Kohlenstoff-Spezialisten SGL erworben. In den nächsten Wochen soll geprüft werden, ob es staatliche Zuschüsse oder Fördergelder geben könnte, um das Werk zukunftsfähig zu machen, sagte Mehring unserer Redaktion. Das Werk in Meitingen könnte prinzipiell geeignet sein, um Teile für Batterien herzustellen. „In den Anoden jeder Lithium-Ionen-Batterie ist Grafit verbaut“, sagt Mehring. „In Meitingen gibt es Spezialisten für Grafit, ein Know-How für Hochtemperaturprozesse wie fast nirgendwo in Deutschland und dazu die nötige Infrastruktur“, ist der Politiker überzeugt. Statt auf einer grünen Wiese eine neue Fabrik für eine halbe Milliarde Euro zu bauen, könne es sinnvoller sein, den Standort für einen Teil dieser Summe umzurüsten. Eine Möglichkeit könne auch sein, einen Investor für den Standort zu finden, meint Mehring. Allerdings zeigte sich Showa Denko zuletzt eher entschlossen den Standort zu schließen und die Produktion nach Japan zu verlagern. Das Unternehmen verwies auf Überkapazitäten im Markt. Ob also ein Investor zum Zuge kommt, erscheint eher fraglich. Showa Denko stellt in Meitingen sogenannte „Nippel“ her, die in der Stahlproduktion in Elektroschmelzöfen zum Einsatz kommen. Bild: Marcus Merk Fabian Mehring: „Showa Denko ist Teil eines Industriestandorts mit 2000 Beschäftigten“ Dabei geht es um mehr als die 140 Stellen in der Produktion. „Showa Denko ist Teil eines Industriestandorts mit 2000 Beschäftigten beispielsweise bei SGL und dem Bremsenhersteller Brembo – eine Schließung hat auch Auswirkungen auf andere Unternehmen“, betont der Abgeordnete. Showa Denko hat seit dem Kauf von Hitachi-Chemical bereits Expertise in der Batterie-Herstellung. Mehring könnte sich aber auch ein „europäisches Konsortium“ als Betreiber vorstellen. Das Thema Batterie-Fertigung schwirrt bereits seit längerem durch die bayerische Landespolitik. Augsburg und Ulm kamen 2019 bei der Vergabe einer Batterie-Forschungsfabrik zwar nicht zum Zug. Diese wird nahe Münster gebaut. Daneben hat das Bundeswirtschaftsministerium aber auch eine Milliarde Euro für eine Batterie-Fertigung freigegeben. Hier ist auch der süddeutsche Hersteller Varta dabei. Zudem forschen in Süddeutschland Institute wie Fraunhofer am Batterie-Thema. Für die Rettung des Standorts von Showa Denko in Meitingen kämpft auch die IG Metall. „Wir haben einen gültigen Tarifvertrag mit Beschäftigungssicherung, der betriebsbedingte Kündigungen ausschließt“, sagte kürzliche Augsburgs IG-Metall-Chef Michael Leppek. Die Mitarbeiter schicken zudem Protestpostkarten an das Management. Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger ist am 18. März in Meitingen Mehr Erkenntnisse, ob der neue Vorstoß zur Standortrettung eine Chance hat, könnte der 18. März bringen. Dann ist Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger in Meitingen. Das könnte Sie auch interessieren: Weshalb Kuka nicht zur Ruhe kommt Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

