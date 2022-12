Süßigkeitenhersteller produzieren mehr Schokonikoläuse als 2021

Deutschlands Süßigkeitenhersteller haben in diesem Jahr 169 Millionen Schokonikoläuse produziert - 5,6 Prozent mehr als noch 2021. Doch welcher ist der beste?

Trotz oder gerade wegen der harten Zeiten möchte niemand auf Schokolade verzichten. Gerade in der Vorweihnachtszeit und am Nikolaustag gehören Süßigkeiten dazu. 169 Millionen Schokonikoläuse und -weihnachtsmänner wurden in diesem Jahr von Deutschlands Süßigkeitenherstellern produziert. Das sind 5,6 Prozent mehr als im vergangenen Jahr, wie der Bundesverband der Deutschen Süßwarenindustrie (BDSI) mitteilte. Er bezog sich dabei auf eine Befragung unter seinen Mitgliedsunternehmen.

Die heimischen Supermärkte, Discounter, Kaufhäuser und Fachhändler hatten mehr bestellt, und auch die Nachfrage aus dem Ausland zog an. "In schwierigen und ungewissen politischen Zeiten zeigt sich, dass Süßwaren zu den kleinen Freuden des Alltags gehören", sagte BDSI-Hauptgeschäftsführer Carsten Bernoth. Ein Drittel der Schokofiguren wird ins Ausland verkauft, zwei Drittel bleiben im Inland.

Öko-Test nimmt Schokonikoläuse unter die Lupe

Öko-Test hat Schokoladen-Weihnachtsmänner getestet und diese machten größtenteils keine besonders gute Figur. Die meisten waren stark mit Mineralöl verunreinigt. Nur sieben von 23 getesteten Weihnachtsmännern schnitten mit "gut" ab. Bei ihnen war die Mineralölbelastung nur "leicht erhöht". "Sehr gut" war keiner.

Doch welche Schoko-Weihnachtsmänner sind empfehlenswert? Zu den sieben mit "gut" bewerteten Produkten zählen der "Bio Schoko Weihnachtsmann" von dm, der "Weihnachtsmann aus Bio-Vollmilchschokolade" von Klett, der "Bio-Fairtrade Weihnachtsmann" von Riegelein, der "Bio Schoko-Weihnachtsmann vegan" von Yanns, der "Hello Santa vegan" von Lindt, der "Weihnachtsmann Alpenmilch" von Milka und der "Santa Claus In Town Weihnachtsmann Vollmilch" von Netto. (mit dpa)