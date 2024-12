Das TV-Programm für Heiligabend und die Weihnachtsfeiertage

Was Weihnachten im Fernsehen kommt - eine Auswahl:

24. Dezember

Das elfte Jahr in Folge läuft bei Sat.1 am 24. Dezember um 20.15 Uhr «Kevin - Allein zu Haus» mit Macaulay Culkin. In dem Film vergisst eine amerikanische Familie bei der Abreise in den Weihnachtsurlaub nach Europa ihren jüngsten Sohn, der sich daraufhin allein gegen Einbrecher wehren muss und allerhand Abenteuer erlebt. In den vergangenen Jahren war der Weihnachtsklassiker von 1990 stets Quotensieger in der Heiligabend-Primetime.

Heiligabend gilt gemeinhin als zuschauerschwächster Fernsehabend des Jahres. Die meisten Menschen haben einfach anderes zu tun. «Kevin - Allein zu Haus» bei Sat.1 schalteten letztes Jahr rund zweieinhalb Millionen ein.

Diesmal tritt Kevin nicht mehr - wie es jahrelang der Fall war - gegen Carmen Nebel im ZDF an, sondern gegen Horst Lichter. Die Sendung «Der "Bares für Rares"-Weihnachtsabend - mit Horst Lichter und Freunden» ist eine aufgezeichnete Show von Schloss Drachenburg in Königswinter bei Bonn.

Parallel zu Kevin kommt auf 3sat zum Beispiel der Fernsehfilm «Das ewige Lied - Stille Nacht» mit Tobias Moretti, bei ProSieben «Der Herr der Ringe - Die Gefährten» und im WDR Fernsehen der Klassiker «Drei Haselnüsse für Aschenbrödel», der auch schon tagsüber am 24. Dezember ein paar Mal in ARD-Sendern ausgestrahlt wird.

RTL zeigt den ganzen Tag über Evergreens wie «Das Wunder von Manhattan» (1994), den Animationsfilm «Der Grinch» (2018; der Grinch-Film mit Jim Carrey von 2000 ist nachmittags bei Vox zu sehen) und ab 20.15 Uhr dann «Santa Clause - Eine schöne Bescherung» von 1994.

Bei der ARD werden an Heiligabend einige Traditionen gepflegt (etwa nachmittags «Loriot: Weihnachten bei Hoppenstedts»): So kommt auch 2024 wieder ab 21.45 Uhr im Ersten die 80 Jahre alte Schul- und Nostalgie-Komödie «Die Feuerzangenbowle» mit Heinz Rühmann.

Arte wiederholt in der sogenannten Heiligen Nacht den Klassiker «Ist das Leben nicht schön?» (1946) von Frank Capra mit James Stewart in der Hauptrolle.

25. Dezember

Am ersten Feiertag hat Vox im Abendprogramm «Pretty Woman» von 1990 mit Julia Roberts und Richard Gere und im Anschluss den 30 Jahre alten Klassiker «Pulp Fiction» mit John Travolta, Samuel L. Jackson, Uma Thurman.

Am ersten Feiertag zeigt das Erste auch wieder nachmittags die ersten beiden «Sissi»-Filme mit Romy Schneider: «Sissi» von 1955 und «Sissi, die junge Kaiserin» von 1956.

Ab 20.15 Uhr sind dann drei Teile der sechsteiligen Neuverfilmung von Astrid Lindgrens zeitlosem Kinderbuchbestseller «Ronja Räubertochter» zu sehen. Die Teile 4 bis 6 zeigt das Erste am zweiten Feiertag zwischen 18 und 20 Uhr.

Das ZDF hat eine neue Ausgabe des Quotenhits «Die Helene Fischer Show» im Programm. Die Aufzeichnung war Anfang Dezember in Düsseldorf.

Nachts ist dann der 25 Jahre alte Romantikkomödienklassiker «Notting Hill» im ZDF zu sehen - mit Julia Roberts als US-Filmstar und Hugh Grant als Londoner Buchhändler.

Bei ZDFneo läuft die TV-Premiere der nostalgischen Tragikomödie «Hallo Spencer - Der Film» mit Rainer Bock als Puppenspieler (geschrieben von Jan Böhmermann, Elias Hauck und Tim Wolff)

Sat.1 zeigt einen Tag nach «Kevin - Allein zu Haus» die Fortsetzung «Kevin - Allein in New York». Darin gibt es die kleine Szene mit Donald Trump als Weg-Erklärer im New Yorker Plaza-Hotel, auf die Trump als damaliger Besitzer des Hotels bestanden haben soll.

ProSieben hat die Free-TV-Premiere des Science-Fiction-Films «Dune» von 2021 mit Timothée Chalamet im Programm zur Primetime.

RTL wiederholt tagsüber die Serie «Neue Geschichten vom Pumuckl» aus dem vergangenen Jahr und hat ab 20.15 Uhr wieder Günther Jauch im Programm: «Wer wird Millionär? Das Weihnachts-Special».

26. Dezember

Das übliche Duell zur besten Sendezeit am zweiten Feiertag ist ARD-«Tatort» gegen ZDF-«Traumschiff»

Der Weihnachts-«Tatort» kommt diesmal aus Dortmund, ist also mit Peter Faber (Jörg Hartmann) und Rosa Herzog (Stefanie Reinsperger). Der Kriminalfall beginnt in einem Asia-Shop.

Das «Traumschiff» ist im ZDF auf der Reise ins Hudson Valley bei New York. Kapitän Max Parger (Florian Silbereisen) hat diesmal besondere Gäste an Bord: die Familie des Reeders Hendrik Hansen (Peter Kremer). Der Reeder will seinen 70. Geburtstag feiern und die Frage seiner Nachfolge klären.

Während Oskar Schifferle (Harald Schmidt) übereifrig den perfekten Aufenthalt für die Reeder-Familie an Bord organisiert, sieht Staff-Kapitän Martin Grimm (Daniel Morgenroth) der Begegnung mit Reeder Hansen mit gemischten Gefühlen entgegen, denn es gibt da eine unangenehme Vorgeschichte.

Um 19.15 Uhr bereits zeigt das ZDF seinen traditionsreichen Jahresrückblick «Album 2024 - Bilder eines Jahres».

Sat.1 hat zur Primetime die Free-TV-Premiere von «Minions - Auf der Suche nach dem Mini-Boss» aus dem Jahr 2021 im Programm.

RTL wiederholt tagsüber erneut Folgen von «Neue Geschichten vom Pumuckl» und zeigt zur Primetime den zweiten Teil des «Wer wird Millionär?»-Specials.

Vox wiederholt am frühen Abend «Pretty Woman» und zeigt vorher den Klassiker «Liebe braucht keine Ferien» mit Cameron Diaz, Kate Winslet, Jude Law und Jack Black.

Und hier nun die Auswahl fürs Feiertagsfernsehen mit Anfangszeiten

24. DEZEMBER- 11.55 «Michel in der Suppenschüssel» (ZDF)- 12.45 «Das Wunder von Manhattan» (RTL)- 13.25 «Michel muss mehr Männchen machen» (ZDF)- 13.40 «Drei Haselnüsse für Aschenbrödel» (ARD)- 15.00 «Der Grinch» (Animation; RTL)- 15.05 «Loriot: Weihnachten bei Hoppenstedts» (ARD)- 16.15 «Der Grinch» (Vox)- 18.00 «Weihnachten mit dem Bundespräsidenten» (ZDF)- 20.15 «Kevin - Allein zu Haus» (Sat.1)- 20.15 «Der "Bares für Rares"-Weihnachtsabend - mit Horst Lichter und Freunden» (ZDF)- 20.15 «Drei Haselnüsse für Aschenbrödel» (WDR)- 20.15 «Der Herr der Ringe - Die Gefährten» (ProSieben)- 20.15 «Santa Clause - Eine schöne Bescherung» (RTL)- 20.15 «Das ewige Lied - Stille Nacht» (3sat)- 21.45 «Die Feuerzangenbowle» (ARD)

25. DEZEMBER- 00.50 «Ist das Leben nicht schön?» (Arte)- 09.50 «Drei Haselnüsse für Aschenbrödel» (ARD)- 15.50 «Sissi» (ARD)- 17.30 «Sissi - die junge Kaiserin» (ARD)- 20.15 «Ronja Räubertochter» (ARD)- 20.15 «Die Helene Fischer Show» (ZDF)- 20.15 «Hallo Spencer - Der Film» (ZDFneo)- 20.15 «Kevin - Allein in New York» (Sat.1)- 20.15 «Pretty Woman» (Vox)- 20.15 «Dune» (ProSieben)- 20.15 «Wer wird Millionär? Das Weihnachts-Special» (RTL)- 22.40 «Pulp Fiction» (Vox)- 00.45 «Notting Hill» (ZDF)

26. DEZEMBER- 14.35 «Der kleine Lord» (ARD)- 15.15 «Liebe braucht keine Ferien» (Vox)- 16.15 «Sissi - Schicksalsjahre einer Kaiserin» (ARD)- 17.55 «Pretty Woman» (Vox)- 18.00 «Ronja Räubertochter» (ARD)- 19.15 «Album 2024 - Bilder eines Jahres» (ZDF)- 20.15 «Tatort: Made in China» (ARD)- 20.15 «Das Traumschiff: Hudson Valley» (ZDF)- 20.15 «Minions - Auf der Suche nach dem Mini-Boss» (Sat.1)- 20.15 «Bad Moms 2» (Vox)- 20.15 «Wer wird Millionär? Das Weihnachts-Special» (Teil 2; RTL)

«Drei Haselnüsse für Aschenbrödel» kommt öfter über die Feiertage: Der Prinz (Pavel Trávnícek) passt Aschenbrödel (Libuse Safránková) den verlorenen Schuh an. Foto: -/Degeto/WDR/dpa