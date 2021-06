300 Millionen Dosen pro Jahr: Moderna produziert künftig in den Niederlanden

Der US-Konzern Moderna will in den Niederlanden bald 300 Millionen Dosen Corona-Impfstoff im Jahr produzieren. Und das direkt an der deutschen Grenze.

Der US-Pharmakonzern Moderna will die Produktionskapazitäten für seinen Corona-Impfstoff in der EU verdoppeln. Wie das Unternehmen am Mittwoch bekannt gegeben hat, soll das Vakzin schon bald in Kooperation mit dem niederländischen Pharmaunternehmen Lonza Bioscience an dessen Standort Geleen hergestellt werden.

US-Pharmakonzern Moderna will Corona-Impfstoff in den Niederlanden produzieren

Noch vor Jahresende 2021 will Moderna demnach nahe der deutschen Grenze mit der Produktion beginnen - und seine Kapazitäten auf bis zu 300 Millionen Impfdosen im Jahr hochfahren. Damit würde der Hersteller seine Produktion in der EU verdoppeln - denn auch an seinem Standort im spanischen Granada stellt Moderna rund 300 Millionen Impfdosen im Jahr her.

Der Corona-Impfstoff von Moderna muss jedem Impfwilligen in zwei Dosen gespritzt werden - genauso wie das Präparat von Biontech/Pfizer. In den USA haben beide Vakzine maßgeblich dazu beigetragen, dass die Corona-Impfung der Bevölkerung zügig voranschreitet. (zian)

Lesen Sie dazu auch:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.