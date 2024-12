Wie Kerkeling-Fans auf ihre Kosten kommen

Kurz vor Kerkeling-Überdosis: Aus Anlass des 60. Geburtstages des beliebten Entertainers und Bestsellerautoren Hape Kerkeling gibt es viel Stoff des in Recklinghausen geborenen Künstlers zu sehen, zu hören und wiederzuentdecken. Die ARD-Mediathek ist in den kommenden Wochen voll.

So hat die ARD am Geburtstag selbst - am 9. Dezember - einen Thementag ausgerufen. Der 90-minütige Dokumentarfilm «Hape Kerkeling – Total normal» von André Schäfer und Eric Friedler ist dabei das Herzstück (20.15 Uhr im Ersten, ab 5.12. schon in der Mediathek).

Im Anschluss an die Dokumentation sendet Das Erste am 9. Dezember Caroline Links Verfilmung von Hape Kerkelings Autobiografie «Der Junge muss an die frische Luft» aus dem Jahr 2018 und zeigt nach den «Tagesthemen» dann ab 23.55 Uhr ein «Best of» seiner Sketche.

Auch in den ARD-Regionalprogrammen wird der Geburtstag gefeiert

Der NDR zeigt am 6. Dezember «NDR Talk Momente mit Hape Kerkeling». Am 7. Dezember läuft im NDR-Fernsehen der TV-Film «Willi und die Windzors» von 1996, im Anschluss daran vier komplette Folgen der Show «Total normal» sowie der Film «Die Oma ist tot» von 1997. Am 9. Dezember folgt der Film «Club Las Piranjas» von 1995, den RTL im vergangenen Jahr als Serie fortgeführt hat.

Das WDR-Fernsehen sendet am 7. Dezember die Unterhaltungsfernsehen-Satire «Kein Pardon» von 1993 und am 8. Dezember «Samba in Mettmann» von 2004 sowie Kerkelings Auftritt in der Talksendung «Zimmer frei!» aus dem Jahr 2011. Am 13. Dezember ist Hape Kerkeling außerdem zu Gast im «Kölner Treff».

Außerdem noch ein Querverweis: Der Hessische Rundfunk (hr) steuert die Doku «Der 20 Millionen Mann» zum ARD-Programm bei. In der Doku zum 100. Geburtstag (11.12.) von Heinz Schenk (1924-2014) wird auch der Satirefilm «Kein Pardon» mit Hape Kerkeling thematisiert, bei dem Schenk eine wesentliche Rolle als cholerischer Showmaster Heinz Wäscher spielte.

In der ARD-Audiothek ist noch eine Podcast-Birthday-Party zu Ehren von Hape Kerkeling ab 5. Dezember zu hören. «3 nach 9»-Moderatorin Judith Rakers hat sich als Gastgeberin Überraschungen einfallen lassen.

Der Podcast wurde von Radio Bremen produziert, dem Sender, bei dem der Jubilar einst seinen Durchbruch hatte.