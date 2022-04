9-Euro-Ticket: Ab wann kommt es, wo kann man es nutzen & wie sieht es aus?

Schon mal an das Chaos gedacht, welches durch diesen völlig unausgereiften "Schnellschuss" ausgelöst wird? Es gibt schon jetzt reichlich an der Kapazitätsgrenze verkehrende Bahnen und Busse in der Hauptverkehrszeit. Die Euphorie wird schnell weichen, wenn Fahrgäste an Bahnhöfen und Haltestellen zurückbleiben und für die, welche reinkommen, Gedränge vom Feinsten angesagt ist - wie war das noch mal mit Corona und Abstand? Zu den Verlierern werden auch Fahrgäste mit weiterhin teuren Fernverkehrstickets gehören, die den Nahverkehr nur für die ersten Kilometer bis zum ICE nutzen und selbigen dann möglicherweise wegen überfüllter Regionalzüge verpassen - da ist Frust vorprogrammiert. Mit einer nachhaltigen Lösung im Sinne einer dringend benötigen Verkehrswende hat das leider rein gar nichts zu tun. Aus meiner Sicht eines intensiven und somit erfahrenen ÖPNV-Nutzers wird dieses Angebot mehr schaden als nutzen und keinesfalls dauerhaft neues Fahrgastpotenzial erschließen.

