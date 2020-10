vor 50 Min.

AGCO/Fendt erzielt zweitbestes Ergebnis der Unternehmensgeschichte

Fendt beschäftigt an den sechs deutschen Standorten rund 6000 Mitarbeiter.

Das Ergebnis des Marktoberdorfer Traktorenherstellers fällt trotz der Corona-Krise nur etwas schwächer aus als im Vorjahr.

Von Dirk Ambrosch

Der Traktorenhersteller AGCO/Fendt wird trotz mehrwöchigen Produktionsausfalls wegen Corona dieses Jahr das zweitbeste Ergebnis in seiner Geschichte erzielen. Das sagte der Vorsitzende der AGCO/Fendt-Geschäftsführung Christoph Gröblinghoff bei der Jahrespressekonferenz am Mittwochvormittag in Marktoberdorf. Fendt rechnet damit, dass heuer etwa 18.750 Fendt-Traktoren vom Band rollen. Ein Ergebnis, das laut Gröblinghoff „nur ein Prozent unter dem Vorjahr“ liegen wird.

AGCO/Fendt in der Corona-Krise: Produktion ruhte für fünf Wochen

Noch zu Jahresbeginn hatte Fendt einen Rekordabsatz angepeilt und wollte die Marke von 20.000 verkauften Traktoren knacken. Aufgrund der Corona-Pandemie musste Fendt die Produktion im Frühjahr jedoch für fünf Wochen aussetzen. Aus diesem Grund sowie erheblichen Marktrückgängen „war unser ambitioniertes Ziel aber nicht mehr zu halten“, sagte Gröblinghoff.

Zur Jahresmitte beschäftigte AGCO/Fendt an allen sechs deutschen Standorten 5958 Mitarbeiter. Das waren 117 mehr als Ende 2019.

