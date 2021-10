Abgas-Skandal

Ein Jahr vor Gericht: Wie es Ex-Audi-Chef Stadler heute geht

Plus Der Prozess in München läuft schon rund ein Jahr und ist bis Ende 2022 angesetzt. Der einstige Top-Manager wirkt gefasster als zu Beginn des Mammutverfahrens.

Von Stefan Stahl

Es ist wieder Pulloverzeit im Hochsicherheits-Gerichtssaal unter der Münchner Justizvollzugsanstalt Stadelheim. Rupert Stadler vertraut wie vor rund einem Jahr, als der Prozess gegen ihn und drei weitere Beschuldigte im Verfahren um den Audi-Abgas-Skandal begann, auf wollige Wärme für den Oberkörper. Wer ihn am Dienstag und Mittwoch dieser Woche in dem sich quälend in die Länge ziehenden Prozess von der Besucherbank aus beobachtet, meint zu erkennen, der 58-Jährige mit dem vollen, inzwischen überwiegend grauen Haar habe sich nach aufwühlenden Jahren mit Untersuchungshaft in Gablingen bei Augsburg und dem nervenaufreibenden Prozessauftakt mit ausladendem medialen Echo spürbar gefangen.

