vor 18 Min.

Abgasskandal: Scheuer verteidigt Umgang mit Autoherstellern

Es ist noch lange nicht geklärt, in welchem Umfang deutsche Autobauer wirklich Abgaswerte manipuliert haben. Minister Scheuer verteidigt sein Vorgehen.

Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer hat angesichts neuer Vorwürfe im Abgasskandal das Vorgehen des Ministeriums und des Kraftfahrt-Bundesamts gegen Autohersteller verteidigt.

Der CSU-Politiker sagte am Montag am Rande eines Termins in Rosenheim, das Ministerium sei beim Thema illegale Abschalteinrichtungen mit den Herstellern "sehr, sehr hart" in der Analyse. Was Audi betreffe, laufe dies seit Januar 2018.

Audi soll Modelle mit Abgas-Manipulation noch bis Anfang 2018 verkauft haben

Der Bayerische Rundfunk und das Handelsblatt berichteten, die Diesel-Affäre bei Audi habe offenbar weit größere Ausmaße als bislang bekannt. Audi habe noch bis Anfang 2018 Diesel-Modelle der Abgasnorm Euro-6 verkauft, die nicht nur eine, sondern meist vier unterschiedliche Abschalteinrichtungen nutzten. Dadurch seien die Fahrzeuge auf dem Prüfstand sauberer als im Betrieb auf der Straße.

Dies geht laut Medien aus mehreren Bescheiden hervor, die das KBA von Oktober 2017 bis Januar 2018 zum Rückruf der betroffenen Dieselautos an die Autohersteller verschickt habe.

Das KBA habe jeweils nur eine davon als unzulässig eingestuft. Aus den Bescheiden gehe aber hervor, dass die Flensburger Behörde bei den meisten Modellen nicht selbst technisch geprüft, sondern nach "Aktenlage" entschieden habe.

Verkehrsminister Scheuer verteidigt Umgang mit Autoherstellern

Scheuer sagte mit Blick auf die Berichte: "Wir haben nie etwas Illegales zugelassen." Das KBA habe alles überprüft, was die illegalen Abschalteinrichtungen betreffe.

Das Ministerium habe nicht nur bei Audi Rückrufaktionen veranlasst. "Das lasse ich nicht zu, dass irgendwer sagt, man hätte sich nicht gekümmert bei einem Prozess, der mittlerweile schon mehrere Jahre dauert." (dpa)

Themen Folgen