Immer weniger junge Menschen nutzen ein Festnetztelefon

Die Zeiten, in denen das Kabel nicht bis ins Kinderzimmer gereicht hat, sind vorbei. Vor allem junge Erwachsene, wie die Autorin dieses Textes, haben heute selten einen Festnetzanschluss.

„Maaaaamaaaa, Telefooooon.“ Noch immer haben die Personen am anderen Ende der Leitung (und wahrscheinlich auch die Nachbarn) meine kreischende Kinderstimme im Ohr, die einmal quer durch das Haus und über den Hof schallte. Und ich das eilige Schlapp-Geräusch von Gartenschuhen. Bis heute gibt es im Garten und auf der Terrasse meiner Eltern keinen Festnetz-Empfang. An Sommertagen huschte die Mama schnell vom Blumenbeet zur Haustüre, wo ihr die Tochter mit einem leicht genervten Blick den Hörer entgegenstreckte: „Für dich.“

Nachmittags wurde die Freundin angerufen, die Nummer wusste man auswendig

Vielleicht gehöre ich zur letzten Generation der Festnetz-Kinder. Die Generation, die nach der Schule die Festnetznummer der Familie der besten Freundin wählte (wusste man natürlich auswendig), um zu fragen, ob Paulina zum Spielen kommen darf. (Faustregel: „Ruf du an, dann erlaubt es meine Mama eher, als wenn ich sie frage.“).

Es ist aber auch die Generation, die das Festnetztelefon zwar von zu Hause kennt und gerne für „wichtige“ Gespräche mit ins Kinderzimmer nahm, heute aber für die eigene WG einen DSL-Vertrag möglichst ohne Festnetzanschluss sucht. Braucht ja eh keiner. Ich bin damit nicht alleine.

Immer mehr junge Leute verzichten ganz auf ein Festnetztelefon und nutzen zum Telefonieren (wenn überhaupt) das Handy. Das zeigt unter anderem eine neue Umfrage von Innofact im Auftrag des Vergleichsportals Verivox. Jeder vierte Deutsche telefoniert zu Hause gar nicht mehr über das Festnetz. Etwa die Hälfte dieser Verbraucher hat keinen entsprechenden Anschluss. Die andere Hälfte hat zwar einen, nutzt ihn aber nicht.

Je jünger, desto seltener wird das Festnetztelefon genutzt

An der Online-Befragung nahmen etwa 1000 Menschen teil, die Befragten wurden in drei Altersgruppen eingeteilt. Mit der Erkenntnis: Je jünger, desto unwichtiger ist das altbewährte Telefon mit seiner Leitung bis in die Wohnung. In der Altersgruppe 18 bis 29 liegt der Anteil der Menschen, die daheim nie ihren Festnetzanschluss nutzen oder gar keinen haben, bei 40 Prozent. Bei den 30- bis 49-Jährigen sind es noch 31 Prozent und bei den 50 bis 69-Jährigen nur 13 Prozent. Senioren ab 70 waren nicht Teil der Umfrage.

Bei meinen Großeltern steht – mittlerweile eher als Deko – ein altes Posttelefon, stilecht in Dunkelgrün mit Wählscheibe. Wir Enkelkinder haben damit früher gerne „Büro“ gespielt. Hat ja auch richtig Spaß gemacht, geschäftig an der Wählscheibe zu drehen, bis es klickt. Und manchmal, wenn das „richtige“ Festnetztelefon vorne im Flur geklingelt hat, konnte man vom anderen Raum mit dem Retro-Hörer heimlich Omas Tratsch mit der Schwester lauschen. Die NSA kann da einpacken.

Das Smartphone ist längst zur Schaltzentrale des digitalen Alltags geworden – mit einer Ausnahme: der Corona-Pandemie. Im Homeoffice sind einige zum altbewährten Festnetztelefon zurückgekehrt. Das milderte den Festnetz-Rückgang etwas ab, wie Verivox-Experte Jens-Uwe Theumer erklärt. Allerdings setzten sich auch Videotelefonie-Dienste immer mehr durch: „Dafür braucht es keinen festen Telefonanschluss, sondern stabiles Internet.“

In der Corona-Pandemie bekam das Telefon wieder mehr Aufmerksamkeit

Ich und viele meiner Bekannten telefonieren nur mit dem Handy und oft über Internetdienste wie WhatsApp oder FaceTime. Bei einem Videoanruf braucht man auch gar keine Telefonflat – wobei die meist eh inbegriffen ist. Das hängt mit der geänderten Preispolitik der Telekommunikationsanbieter zusammen: Die meisten Mobilfunktarife haben keine Minutenpreise für Inlandsverbindungen mehr – ob man zum Flatrate-Festnetztelefon greift oder zum Handy, ist aus finanzieller Sicht also egal.

Wenn ich bei Mama zu Besuch bin und das Telefon klingelt, hat sich eine Sache nicht verändert: Die meisten Festnetznummern erkenne ich sofort von früher. Würde mich allerdings jemand auswendig nach der Handynummer der besten Freundin fragen – müsste ich passen. (mit dpa)