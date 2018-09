vor 23 Min.

Aktie der Deutschen Bank fällt Wirtschaft

Großaktionär HNA zieht sich womöglich zurück

Frankfurt am Main/Haikou Der Deutschen Bank droht womöglich der Absprung ihres größten Aktionärs. Unbestätigten Medienberichten zufolge plant der hoch verschuldete chinesische Mischkonzern HNA, seinen Anteil an Deutschlands größtem Geldhaus komplett zu verkaufen. Die Spekulationen setzten am Freitag die Aktie der Deutschen Bank unter Druck. Ihr Kurs fiel zeitweise bis auf 9,552 Euro und auf den tiefsten Stand seit Mitte Juli, erholte sich aber wieder. „Wir kommentieren solche Marktgerüchte nicht“, sagte ein HNA-Sprecher zu den Berichten. Auch die Deutsche Bank in Frankfurt wollte sich zunächst nicht äußern.

Neu sind die Sorgen um HNA nicht – schließlich hat der Konzern bei seiner weltweiten Einkaufstour in den vergangenen Jahren einen Schuldenberg angehäuft. HNA arbeitet derzeit daran, seine Geldnöte über milliardenschwere Immobilien- und Anteilsverkäufe zu lindern. (dpa)

