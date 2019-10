vor 33 Min.

Alibaba-Gründer Jack Ma ist auch 2019 der reichste Chinese

Jack Ma bleibt der reichste Mann Chinas. Der 55-Jährige besitzt ein geschätztes Vermögen von umgerechnet rund 35 Milliarden Euro.

Jack Ma, der Gründer des chinesischen Internet-Konzerns Alibaba, bleibt der reichste Mann Chinas. Mit einem geschätzten Vermögen von 275 Milliarden Yuan (etwa 35 Milliarden Euro) belegte der 55-Jährige das zweite Jahr in Folge den Top-Platz der am Donnerstag veröffentlichten Reichenliste des chinesischen Magazins Hurun. Ma liegt auch in der Liste des US-Magazins Forbes an Platz eins der reichsten Chinesen. Weltweit liegt er dort auf Platz 21. Forbes schätzt sein Vermögen auf knapp 34 Milliarden Euro.

Jack Ma trat vor Kurzem als Alibaba-Vorsitzender zurück

Zwar nahm das Vermögen der reichsten Chinesen insgesamt zu. Der Reichtum verteilte sich jedoch auf weniger Köpfe, da 266 Superreichen den Sprung in das diesjährige Ranking nicht mehr geschafft haben. Dafür schafften es nur 192 neue Millionäre auf die Liste. Es ist nach 2018 der zweite Rückgang in Folge. Um auf die "Hurun"-Liste zu kommen, muss jemand zwei Milliarden Yuan, umgerechnet 254 Millionen Euro, besitzen.

Jack Ma war vor einem Monat als Vorsitzender seiner Firma abgetreten. Zu seinem 55. Geburtstag trat er wie bereits vor einem Jahr angekündigt seinen Rückzug an. Seine Nachfolge bei Alibaba trat Daniel Zhang an.

Ma Huateng und Xu Jiayin auf Platz zwei und drei

Auf Platz zwei der Hurun-Liste landete Ma Huateng (49) vom Internetkonzern Tencent mit einem Vermögen von umgerechnet 33 Milliarden Euro. Den dritten Rang belegte in diesem Jahr der Immobilienunternehmen Xu Jiayin, dessen Vermögen auf umgerechnet 30,5 Milliarden Euro beziffert wurde. (dpa)

