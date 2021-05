Amazon-Gründer Jeff Bezos hört im Juli auf - und macht doch weiter

Als Jeff Bezos vor 27 Jahren als Buchhändler begann, ahnte er selbst kaum, dass er es mit Amazon zum Multimilliardär bringen würde. Doch Amazon war nie nur ein Online-Buchladen.

Am 5. Juli 1994 verloren die USA bei der Fußball-Weltmeisterschaft im eigenen Land gegen den späteren Turnier-Sieger Brasilien. Deutscher Bundestrainer war Berti Vogts. An der Spitze der deutschen Single-Charts standen Prince Ital Joe & Marky Mark mit „United“. Bundeskanzler Helmut Kohl war gerade auf Staatsbesuch in China. Und im US-Bundesstaat Washington gründete ein gewisser Jeff Bezos einen Online-Buchladen, der unter amazon.com firmierte.

Amazon wird 27 Jahre alt - und Gründer Jeff Bezos verlässt die Konzernspitze

Das wird in wenigen Wochen schon 27 Jahre her sein, wird als unrunder Firmengeburtstag dennoch in die Geschichte des Abermilliarden schweren Tech-Giganten von Bedeutung sein, weil Gründer Bezos dann die Konzernspitze verlässt und das Amt des Vorstandsvorsitzenden an Andy Jassy, den Leiter des außerordentlich gut gehenden Cloud-Geschäfts, übergeben wird. Angekündigt hatte er das bereits im Februar, allerdings ohne ein genaues Datum zu nennen. Das holte er nun am Mittwoch beim Amazon-Aktionärstreffen nach.

In 27 Jahren kann man eine Menge Sachen anstellen und noch viel mehr Sachen verkaufen. Wer heute, sagen wir, spontan 20 Samen für die orangene Paradiesvogel-Blume Strelitzia reginae bestellen will, muss nur auf der App den Jetzt-kaufen-Button ziehen und ein vielleicht etwas aufgeschafft aussehender Paketbote wird schon bald, freundlich hinter der Maske lächelnd, an der Haustür klingeln. Es ist, alles in allem ziemlich rund gelaufen für den inzwischen 57-jährigen Bezos. Auch wenn er vor ein paar Tagen Grund hatte, ernsthaft besorgt zu sein. Bernard Arnault, Haupteigentümer und Vorstandsvorsitzender des weltgrößten Luxuskonzerns LVMH war laut Forbes für etwas mehr als 15 Minuten noch reicher gewesen als Bezos. Danach, das eigene Multi-Milliarden-Vermögen macht manchmal verrückte Sachen, war der Top-Manager wieder Spitze.

Das wird er auch für Amazon bleiben, auch wenn er sich aus dem operativen Geschäft zurückzieht. Bezos wird in seiner neuen Rolle als Chef des dem Vorstand übergeordneten Verwaltungsrates weiter Einfluss im Billionen-Unternehmen haben und nehmen. Außerdem kann von Ruhestand ohnehin keine Rede sein.

Jeff Bezos verlässt Amazon-Konzernspitze - doch der 57-Jährige hat noch vieles vor

Der gelernte Informatiker Bezos hat noch viel vor. Da wäre etwa sein Weltraumfahrt-Unternehmung Blue Origin, in die er viel Geld steckt. Am 20. Juli, das war jüngst angekündigt worden, will man erstmals in der Astronauten-Kapsel der New-Shepard-Rakete Touristen ins All fliegen. Seit Juni kann man um einen der sechs Plätze online mitsteigern. Aktuell liegt das derzeit höchste Gebot bei 2,8 Millionen Dollar.

Es muss aber nicht unbedingt der Weltraum sein. Bezos könnte es in seinem bald beginnenden Unruhe-Stand auch etwas ruhiger angehen lassen und mehr Zeitung lesen. Gut trifft sich, dass er die Washington Post, das altehrwürdige, mit vielen Preise ausgezeichnete US-Blatt besitzt. Vor wenigen Wochen wurde bekannt, dass dort Sally Buzbee die erste Frau an der Spitze des Blatts wird. Bezos kann künftig also täglich nachlesen, wie sich die Neue in ihrem Job macht.

Oder aber Bezos streamt ausgiebig. Amazon hat diese Woche bekannt gegeben, die MGM-Filmstudios für mehr als 8 Milliarden Dollar übernehmen zu wollen. Amazon-Kunden können sich so wie Bezos künftig über die James-Bond-Reihe im Videoportal freuen. Zur Erheiterung könnte auch die Fortsetzung des in Deutschland nach Unternehmensangaben am „meisten gesehenen Titel aller Zeiten“ bei Prime Video in Deutschland sein. Das Comedy-Format „Last one laughing“. Am Ende wird es vermutlich Jeff Bezos sein.

