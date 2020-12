vor 35 Min.

Amazon in Memmingerberg? Stadtrat will im Januar entscheiden

Der Memminger Stadtrat will im Januar über eine Ansiedung von Amazon am Flughafen Memmingen entscheiden.

Darf Amazon am Flughafen Memmingen ein großes Verteilzentrum bauen? Nach dem Kreistag Unterallgäu hat sich auch der Memminger Stadtrat dazu zu Wort gemeldet.

Die Entscheidung über eine mögliche Ansiedlung des Online-Handelsunternehmens Amazon am Allgäu Airport soll im Januar in einer öffentlichen Plenumssitzung des Stadtrats diskutiert werden. Dies entschieden die Mitglieder des Finanz- und Hauptausschusses am Dienstag einstimmig.

Amazon-Verteilzentrum in Memmingerberg soll mehrere Tausend Quadratmeter groß werden

Die Stadträtinnen und Stadträte folgten damit einer Empfehlung von Oberbürgermeister Manfred Schilder, diese Frage nach einer breit angelegten Diskussion zu entscheiden. Die erste Plenumssitzung im neuen Jahr findet voraussichtlich am 11. Januar statt.

Amazon interessiert sich für eine mindestens 30.000 Quadratmeter große Fläche am Allgäu Airport. Das Verteilzentrum selbst soll offenbar mehrere Tausend Quadratmeter groß werden. Von dort aus würden weite Teile des Allgäus bedient.

Amazon in Memmingerberg: Kritiker fürchten Nachteile für Einzelhandel vor Ort

Kritiker der Ansiedlung fürchten weitere Nachteile für den Einzelhandel vor Ort, sollte der Versandriese hier Fuß fassen. Zudem seien die Arbeitsbedingungen in den Lagern und Logistikzentren nicht optimal. Beim US-Konzern sieht man das anders. Logistik-Mitarbeiter starteten mit einem Brutto-Stundenlohn von mindestens 12,12 Euro, heißt es in einer Stellungnahme von Amazon. Dazu kämen Zuschläge, beispielsweise für die Nachtschicht. Und Amazon zahle auch Gewerbesteuer. (AZ)

