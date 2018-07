vor 18 Min.

Anleger atmen nach Einigung im Asylstreit erst einmal auf Wirtschaft

Die vorläufige Einigung im Asylstreit hat die Anleger am deutschen Aktienmarkt aufatmen lassen.

"Das befürchtete Auseinanderbrechen der Union aus CDU und CSU wurde damit abgewendet", kommentierte Experte Martin Utschneider vom Bankhaus Donner & Reuschel. Analyst Milan Cutkovic vom Broker Axitrader warnte vor Euphorie.

Er verwies auf Sorgen über eine Abschwächung der chinesischen Konjunktur und die fallende Landeswährung sowie die sich abzeichnende Eskalation des Handelskonfliktes zwischen den USA und China.

Der deutsche Leitindex Dax stieg bis zum Mittag um 1,03 Prozent auf 12.364,19 Punkte. Zu Wochenbeginn hatte er seine anfangs deutlichen Verluste bis zum Handelsende eingedämmt.

Für den MDax der mittelgroßen Unternehmen ging es am Dienstag um 0,68 Prozent auf 25.836,48 Punkte hoch und der Technologiewerte-Index TecDax gewann 1,21 Prozent auf 2700,00 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 rückte um 1,08 Prozent auf 3408,62 Punkte vor.

Im Dax waren die Anteilsscheine der Allianz mit plus 2,55 Prozent der Favorit der Anleger. Sie profitierten von der Ankündigung des Versicherungskonzerns, bis Ende September eigene Aktien für bis zu eine Milliarde Euro zurückzukaufen. Dahinter verteuerten sich die Commerzbank-Aktien dank Fortschritten beim Konzernumbau um 2,15 Prozent. Bei der Merck KGaA stand lediglich ein Kursplus von 1,14 Prozent. Der Pharma- und Chemiekonzern will sein schwächelndes Geschäft mit Spezialmaterialien in den kommenden Jahren wieder auf Wachstumskurs bringen. (dpa)

