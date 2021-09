Arbeit

vor 14 Min.

Das Büro der Zukunft ist für manche schon Gegenwart

Plus Viele freunden sich derzeit mit einem hybriden Modell aus Heimarbeit und Bürozeiten an. Forscher fragen sich deshalb, wie ein Arbeitsplatz unter diesen Bedingungen aussehen muss.

Von Vanessa Polednia

Das Büro der Zukunft ist am Stuttgarter Fraunhofer IAO bereits Gegenwart. Kein Wunder, schließlich steht das Akronym des Instituts für Arbeitswirtschaft und Organisation - und der Arbeitsplatz der Forscher ist gleichzeitig ihr Experimentierraum. In diesem Labor gibt es akustisch abgetrennte Bürozellen für Still- und Einzelarbeit, offener gestaltete Arbeitsbereiche ermöglichen Austausch für Teamwork. Feste Sitzplätze gibt es hingegen nicht, denn die Mitarbeitenden können je nach Tagesaufgabe entscheiden, wo sie arbeiten wollen.

