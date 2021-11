Arbeiten mit Behinderung

vor 46 Min.

Ein Job mit einer geistigen Behinderung? Diese Füssenerin berichtet von ihrem schwierigen Weg

Ines Niedermayer bei der Arbeit. Die 21-Jährige hat eine geistige Behinderung. Nach mehreren Praktika hat sie nun eine Teilzeitstelle bei der Sozialstation in Füssen.

Plus Ines Niedermayer aus Füssen hat eine geistige Einschränkung. Auf dem Arbeitsmarkt Fuß zu fassen, fiel ihr mit ihrer Behinderung schwer - doch es hat funktioniert.

Von Susanne Klöpfer

„Hallo Ines“, schallt es über den Hof. Ines Niedermayer grüßt zurück, während sie einen Wagen mit grauen Styroporboxen voller Essen hinter sich herzieht. Die 21-Jährige arbeitet als Teilzeitkraft täglich vier Stunden bei der Sozialstation in Füssen und bringt gerade das Mittagessen zu Senioren und Seniorinnen, die in der Wohnanlage leben. Akkurat stapelt sie die Boxen. Sie kennt den Weg genau. Die älteren Personen warten schon auf Ines, bedanken sich für das Essen. Manche bieten ihr ein Stück Schokolade an oder stecken ihr auch mal einen Euro zu. Über ihren Job ist die junge Frau froh, denn ihr beruflicher Weg bis hierher war schwierig.

