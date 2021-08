Müller Milch: Was wird jetzt aus Aufsichtsrats-Chef Till Reuter?

Plus Der Ex-Kuka-Boss ist zum obersten Kontrolleur des Molkerei-Unternehmens aufgestiegen. Doch den Posten könnte Theo Müllers Sohn Stefan übernehmen.

Eishockey und Emotionen spielen eine wichtige Rolle im Leben Till Reuters. Zu seinem Abschied als Kuka-Chef Ende November 2018 stellte er sich vor einem Spiel der von ihm geliebten Augsburger Panther an die Bande und bedankte sich bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Roboterbauers für ihre Treue. Mit einem Schal in Kuka-Orange sagte Reuter über das Ende seiner Karriere bei dem Augsburger Unternehmen, das vom chinesischen Midea-Konzern übernommen wurde: „Ich bin stolz, mit Euch gemeinsam Augsburg gerockt zu haben.“