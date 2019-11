vor 33 Min.

Audi baut Tausende Stellen ab

Monatelang haben Unternehmensführung und Arbeitnehmervertreter bei Audi um einen milliardenschweren Sparplan gerungen. Nun steht fest, wie viele Stellen wegfallen.

Der Automobilkonzern Audi baut unter dem Strich 7500 Stellen ab. Das Unternehmen wird bis 2025 insgesamt 9500 Stellen an deutschen Standorten streichen. Dafür sollen im Gegenzug 2000 Jobs in Bereichen wie Elektromobilität und Digitalisierung neu entstehen, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Das sei das Ergebnis einer Grundsatzvereinbarung zwischen dem Unternehmen und dem Betriebsrat. Der Stellenabbau solle sozialverträglich ohne betriebsbedingte Kündigungen geschehen, hieß es. Zunächst hatte das Handelsblatt über die Stellenstreichungen berichtet.

Seit Monaten ringen Unternehmensführung und Arbeitnehmervertreter bei Audi um einen milliardenschweren Sparplan. Bisheriger Stand war, dass 4000 bis 5000 Stellen über Altersteilzeit und Vorruhestandsregelungen abgebaut werden sollen, dies hatte jüngst der Spiegel berichtet.

An den deutschen Audi-Standorten gilt eine Beschäftigungsgarantie bis 2025

Für die Beschäftigten an den deutschen Standorten gilt eine Beschäftigungsgarantie bis 2025. Diese wird bis 2029 verlängert, wie am Dienstag bekannt wurde.

Der Betriebsrat hatte als eine der wesentlichen Forderungen mit in die Gespräche genommen, dass diese Garantie bis 2030 verlängert werden soll. Wie das Handelsblatt Anfang des Monats gemeldet hatte, sollen sowohl die Kapazität im Ingolstädter als auch im Neckarsulmer Audi-Werk Unternehmenskreisen zufolge um 100.000 Fahrzeuge abgesenkt werden. Das entspräche in etwa dem, was wohl für das laufende und kommende Jahr ohnehin erwartet wird. Der Betriebsrat hatte bereits im März mitgeteilt, dass er für 2019 und auch 2020 damit rechne, dass in Ingolstadt nur noch rund 460.000 Autos vom Band laufen werden. Im Ringen um die Zukunft des schlecht ausgelasteten Audi-Werks im baden-württembergischen Neckarsulm hatte der Betriebsrat jüngst Kompromissbereitschaft erkennen lassen. (kuepp, dpa, AZ)

