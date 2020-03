Audi beantragt Kurzarbeit für Ingolstadt und Neckarsulm

Plus Audi-Chef Bram Schot ruft zum Zusammenhalt im Unternehmen auf. Wie viele Mitarbeiter betroffen sind.

Nachdem der Audi-Vorstand beschlossen hat, bis Ende der Woche die Werke in Ingolstadt und Neckarsulm runterzufahren, will das Unternehmen nun für die beiden deutschen Standorte Kurzarbeit beantragen. „Diese Entscheidungen sind uns nicht leichtgefallen. Sie bedeuten erhebliche Einschnitte in unseren Geschäftsbetrieb, Belastungen für unsere Mitarbeiter und auch für unsere Kunden.“ Nach Informationen unserer Redaktion wird es nicht mehr lange dauern, ehe Audi Kurzarbeit beantragt.

Schot greift nun zu „drastischen Schritten“, damit Audi langfristig überlebensfähig bleibe und nach der Krise wieder schnell handlungsfähig werde. Der Manager ist überzeugt: „Wenn wir jetzt unsere Kräfte bündeln, können wir gemeinsam diese Krise bewältigen.“

Tausende Audi-Mitarbeiter sind betroffen

Für das Unternehmen sind in Ingolstadt rund 44.500 Mitarbeiter tätig. Hinzu kommen am baden-württembergischen Standort Neckarsulm knapp 17.000 Beschäftigte. Zuletzt wurden in Ingolstadt mehr als 2000 und in Neckarsulm 890 Autos am Tag hergestellt. In den direkten Bereichen, also in der Produktion, arbeiten nach Hochrechnungen rund 28.000 Menschen in den süddeutschen Audi-Fabriken, etwa 18.000 in Ingolstadt und rund 10 000 in Neckarsulm. Damit trifft die Entscheidung, die Fertigung runterzufahren, tausende Frauen und Männer.

Peter Mosch, Gesamtbetriebsratsvorsitzender der Audi AG, sagte zu den radikalen Schritten: „Die Gesundheit unserer Kolleginnen und Kollegen und deren Familien sind für uns als Betriebsrat wichtiger als alles andere.“ Und er fügte hinzu: „ Zudem erfordern die verschlechterte Absatzlage und Unsicherheiten in der Teileversorgung das kontrollierte Herunterfahren der Produktion zum Ende der Woche. Der Betriebsrat unterstützt diese Entscheidung.“ Dabei sei es wichtig, einen kühlen Kopf zu bewahren, besonnen zu sein, einen klaren Kurs zu fahren und das Notwendige zu tun. Mosch ist überzeugt. „In unsicheren Zeiten brauchen wir Sicherheit für die Kolleginnen und Kollegen. Kurzarbeit dient bei Audi der Beschäftigungssicherung.“

Der Betriebsrat stimmt der Kurzarbeit zu

Deshalb stimmt der Betriebsrat dem Antrag des Unternehmens auf Kurzarbeit bei der Agentur für Arbeit zu. Dabei können sich die Beschäftigten in schwierigen Zeiten noch glücklich schätzen, sind sie doch zumindest finanziell abgesichert. Mosch wies darauf hin, dass grundsätzlich sowohl für Neckarsulm als auch für Ingolstadt eine Betriebsvereinbarung gelte, „in der wir mit dem Vorstand eine Aufstockung des Kurzarbeitergeldes auf 95 Prozent des monatlichen Nettoarbeitsentgelts für die betroffenen Kollegen in der Fertigung und tangierenden Bereichen festgeschrieben haben.“ Für etwas Entspannung unter den Beschäftigten dürfte auch die Nachricht sorgen, dass die diesjährige Audi Ergebnisbeteiligung für Facharbeiter in den deutschen Werken 3880 Euro beträgt, während es zuletzt noch 3630 Euro gab.

Audi-Chef Schot verzichtete am Donnerstag auf die ursprünglich anberaumte digitale Jahrespressekonferenz. Unterlagen wurden schriftlich versandt. So heißt es in dem Statement des Niederländers, der Ende März – wie berichtet - aus seinem Amt ausscheidet: „2019 war das Jahr des Anpackens, Veränderns und Verbesserns. Ich danke allen Audianerinnen und Audianern für ihren Einsatz.“ Das Unternehmen konnte den Umsatz von rund 53,62 auf 55,68 Milliarden Euro steigern und auch die Zahl der Auslieferungen von etwa 1,81 auf 1,85 Millionen Fahrzeuge erhöhen. Unter der Regie von Schot nahm auch das operative Ergebnis wieder an Geschwindigkeit zu. Hier war ein Zuwachs von etwa 3,53 auf 4,51 Milliarden Euro zu verzeichnen.

Alle Neuigkeiten zum Corona-Virus lesen Sie hier in unserem Live-Blog.

