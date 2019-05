vor 51 Min.

Aufschub für Huawei

Noch 90 Tage Updates von Google

Nutzer von Huawei-Smartphones müssen sich bis Mitte August keine Gedanken über Software-Updates und Google-Apps machen. Die US-Regierung lockerte die strengen Maßnahmen gegen den chinesischen Konzern. Für 90 Tage sind nun einige Geschäfte mit Huawei erlaubt. Dabei geht es vor allem um die Versorgung bereits ausgelieferter Smartphones sowie den Betrieb von Mobilfunk-Netzwerken mit Huawei-Technik.

Für Nutzer von Huawei-Smartphones bedeutet der Schritt, dass Google in den kommenden drei Monaten die Telefone weiter in vollem Umfang mit Updates versorgen kann. Für die Verwendung von US-Technologie in neuen Produkten gilt die Lockerung allerdings nicht. Damit könnte Huawei künftige Smartphone-Modelle nach wie vor nicht mehr mit vorinstallierten Google-Diensten verkaufen.

Ein zentraler Auslöser für den Aufschub dürfte sein, dass Huawei-Technik in vielen lokalen US-Mobilfunk-Netzen installiert ist und ihr Ausfall sie zum Erliegen bringen könnte. Der Aufschub solle Betroffenen die Zeit geben, nach Alternativen zu suchen und sich auf die Änderungen einzustellen, erklärte das US-Handelsministerium. (dpa)

