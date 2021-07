Augsburg

27.07.2021

Airbus will Premium Aerotec weiterhin verkaufen

Die Airbus-Führung hält an Überlegungen fest, einen industriellen Partner für die Einzelteilefertigung von Premium Aerotec zu suchen.

Plus Beim Spitzengespräch im Bundeskanzleramt über die Zukunft von Premium Aerotec kam es zu keiner Einigung. Was das für die Arbeitsplätze in Augsburg bedeutet.

Von Stefan Stahl

Nach dem Luftfahrt-Gipfel im Bundeskanzleramt steht nicht fest, wie es für die Beschäftigten des Augsburger Premium-Aerotec-Werkes weitergeht. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des zum europäischen Airbus-Konzern gehörenden Luftfahrt-Zulieferers müssen weiter – auf alle Fälle über die Zeit der Sommerferien in Bayern hinweg – um ihre Arbeitsplätze bangen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen