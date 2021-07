Hochschule Augsburg bietet Starthilfe-Programm für junge Gründer

Plus Das Funkenwerk der Hochschule Augsburg unterstützt Gründer. Leiter Norbert Gerth und Gründer-Mentorin Laetitia Ory erklären, warum eine innovative Idee alleine nicht reicht.

Ein Konzept eines Augsburger Start-Up-Unternehmens könnte helfen, die angespannte Situation am Wohnungsmarkt zu lösen. Timm Tränkler und zwei Mitstreiter haben die Firma credium gegründet. Sie sammeln mit Hilfe von künstlicher Intelligenz Informationen zu etwa 20 Millionen Gebäuden in Deutschland und bereiten die Daten auf. Wo gibt es potenziellen Wohnraum, wo könnte man erneuerbare Energien gewinnen? Kunden sind zum Beispiel Baufinanzierer, Immobilienverwalter oder Versicherungsunternehmen.