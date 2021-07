IG Metall bereitet Streiks bei Premium Aerotec vor

Plus Im Ringen um die Zukunft des Augsburger Luftfahrtzulieferers ist die Stimmung auf einem Tiefpunkt angelangt. Im September könnte die Lage eskalieren.

Im Arbeitnehmerlager des Augsburger Flugzeugzulieferers Premium Aerotec gibt es einen bösen Verdacht: Demnach spielt das Management des Mutter-konzerns Airbus im Ringen um die Zukunft des Unternehmens auf Zeit. Nach der Lesart soll vor der Bundestagswahl am 26. September keine Entscheidung mehr fallen, ob das Unternehmen mit insgesamt rund 7600 Beschäftigten zerschlagen und danach womöglich ein Teil an einen Investor verkauft wird.