Kommt Milliardär Michael Tojner bei Premium Aerotec nochmal ins Spiel?

Plus Der österreichische Unternehmer will die Augsburger Airbus-Tochter nicht mehr kaufen. Warum er den Rückzug antritt – und die Geschichte trotzdem nicht zu Ende erzählt ist.

Von Michael Stifter

Michael Tojner ist kein Typ für halbe Sachen. Der schillernde Unternehmer agiert eher nach dem Motto: Ganz oder gar nicht. Was den Luftfahrtzulieferer Premium Aerotec angeht, hat sich der österreichische Milliardär nun überraschend für „gar nicht“ entschieden. Tojner wollte die Augsburger Airbus-Tochter unbedingt kaufen, um seinen Konzern Montana Aerospace zum führenden Luftfahrtzulieferer Europas auszubauen. Doch am Donnerstag lässt er seine Pläne platzen. Im Gespräch mit unserer Redaktion verkündet Tojner, er habe vorerst kein Interesse mehr an einer Übernahme.

