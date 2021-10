Augsburg

06:12 Uhr

Augsburger MAN-Chef Lauber: Wir kommen ohne Kündigungen aus

Volkswagen-Chef Herbert Diess (Mitte) hat sich auch schon in Augsburg von Uwe Lauber (links), Leiter der VW-Tochter MAN Energy Solutions, die Projekte des Unternehmens für die Energiewende schildern lassen. VW-Personalvorstand und MAN-Energy-Aufsichtsratschef Gunnar Kilian (rechts) war bei dem Termin dabei.

Plus MAN Energy Solutions saniert das Unternehmen hart. Hunderte Stellen fallen durch Altersteilzeit oder Abfindungen weg. Bisher funktioniert das auf freiwilliger Basis.

Von Stefan Stahl

Im März dieses Jahres war Uwe Lauber noch vorsichtig, was den Wegfall von 800 der zuletzt gut 4000 Arbeitsplätze in Augsburg betraf. Der Chef des Motoren-, Turbomaschinen- und Kraftwerkanlagenbauers sagte damals: „Ich bin guter Dinge, dass wir den Abbau schaffen, ohne betriebsbedingt kündigen zu müssen.“ Er schloss zu dem Zeitpunkt Entlassungen nicht aus. Doch jetzt zeigt sich der Manager gegenüber unserer Redaktion erleichtert: „Wir kommen in diesem Jahr ohne betriebsbedingte Kündigungen aus. Und ich bin zuversichtlich, dass uns das auch künftig im Rahmen unseres Programms Performance 2023 gelingen wird.“

