Mit Robotern für Audi oder Bars und Cafés: Kuka holt auf und macht mehr Gewinn

Plus Das Augsburger Robotik-Unternehmen Kuka verzeichnet deutlich mehr Aufträge. Nicht nur die Autohersteller lassen die Firma schneller fahren.

Der Augsburger Roboter- und Anlagenbauer Kuka sammelt nach harten Jahren fleißig Bestellungen ein und scheint auf dem Weg zu alter Stärke zu sein. So gelang es dem Unternehmen in den ersten neun Monaten dieses Jahres, den Auftragseingang kräftig um 35,3 Prozent auf rund 2,7 Milliarden Euro zu steigern. Parallel dazu legte der Umsatz um 26,8 Prozent auf etwa 2,4 Milliarden Euro zu.