Augsburg

vor 52 Min.

Premium Aerotec: Gewerkschaft und Management reden wieder miteinander

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Premium Aerotec sind erfahren, was Proteste angeht. So haben sie schon 2018 gegen einen Stellenabbau demonstriert, wie unser Bild zeigt.

Plus Am 1. September wird auch über die Zukunft des Augsburger Premium-Aerotec-Werks mit 2800 Beschäftigten verhandelt. Die IG Metall droht schon einmal mit Streiks.

Von Stefan Stahl

Der Druck der deutschen Arbeitnehmerseite auf den europäischen Luftfahrtkonzern Airbus zeigt Wirkung. Management und Betriebsrat wollen am Verhandlungstisch einen Ausweg aus dem Konflikt um die Zukunft tausender Arbeitsplätze suchen. Die erste Gesprächsrunde findet am 1. September in Hamburg statt, eine zweite soll folgen.

