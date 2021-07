Augsburg

17:41 Uhr

Premium-Aerotec-Interessent Tojner: "Mein Computer wurde gehackt"

Plus Nachdem der Schriftverkehr des Österreichers mit dem Premium-Aerotec-Manager Kai Arndt öffentlich wurde, hat Tojner Strafanzeige gegen Unbekannt gestellt.

Von Stefan Stahl

Michael Tojner sitzt in seinem Büro über den Dächern von Wien. Am Vortag war der österreichische Industrielle und Varta-Investor noch beim Kitesurfen am Neusiedler See. Es sei stürmisch gewesen, sagt er. Mit Gegenwind muss der 55-Jährige derzeit auch bei seinen Plänen leben, den ihn mehrheitlich gehörenden Luftfahrtzulieferer Montana Aerospace durch Zukäufe nach vorne zu bringen. Sein Interesse am Augsburger Wettbewerber Premium Aerotec, für den Montana Aerospace als Unterzulieferer tätig ist, stößt etwa bei der Gewerkschaft IG Metall auf Gegenwehr.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen